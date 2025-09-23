100均で見つけて生活変わった！「もう頑張らなくていいんだ…」家事の手間が激減するお皿

食事はしなければいけないけど、そのあとの洗い物が面倒…。そんな方はワンプレートで食事を済ませてしまうのがおすすめです！そこで便利なのがダイソーのプレート。サイズもしっかりとしていて、仕切りも深めなので複数のメニューをひとつのお皿で楽しめます。家事の手間が激減する優秀プレートなので、早速ご紹介します。

商品情報

商品名：仕切りプレート（木目調、丸型）

価格：￥330（税込）

耐熱温度（約）：140度

販売ショップ：ダイソー

大人っぽいデザインがいい！ダイソーで見つけた『仕切りプレート』

ダイソーの食器売り場で仕切り付きの丸皿を発見！木製に見えますがあくまで木目調で、材質はPETです。

ですがプラスチック食器にありがちな子供用食器っぽさがなく、マットな質感が大人っぽいですよね。

本物の木製食器とは違って特別シミやカビを気にせず、普通の食器と同じように扱えるのがうれしいポイントです。

複数のメニューをこれひとつに！電子レンジ・食洗機にも対応してる優秀プレート

実際に使ってみるとこんな感じ。メイン料理のほかに副菜を2種類のせることができて、ワンプレートで食事を済ませることができます。

あれこれと食器を用意する必要がなく、ごはんも盛り付けてしまえば洗い物も激減しますよ！

プレートの仕切りはしっかりと深さがあるので、味が混ざらないのもポイント。シチューやお味噌汁など汁がメインのものは難しいですが、カレーやハンバーグのソースなどは余裕で盛ることができました。

今回はダイソーで購入した『仕切りプレート（木目調、丸型）』をご紹介しました。価格は330円（税込）と、ダイソー商品の中ではややお高め。

ですが、デザインと機能性の高さを見れば納得のお値段。100円ショップのプラスチック製食器にしてはめずらしく、電子レンジと食器洗い機にも対応しているので使い勝手のいい商品です。ぜひ手に取ってみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。