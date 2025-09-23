テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第103回 『世界陸上』閉幕…「卒業宣言」の織田裕二が我々に残したスポーツ中継と芸能人のあり方とは
●「うるさい」「邪魔」と批判を浴びた過去も
21日夜、9日間にわたる『東京2025世界陸上』(TBS系)が閉幕した。最終日夜の視聴率が個人12.8％・世帯19.1％(ビデオリサーチ調べ、関東地区、19:00〜22:54)を記録するなど、地元開催を追い風に「日本中が盛り上がった」と言っていいのではないか。
大会終了後、アスリートたちへのねぎらいとともに目立つのが、大会スペシャルアンバサダーを務めた織田裕二に対する声。織田は20日に生放送された『情報7daysニュースキャスター』で今大会限りでの卒業を明かし、21日の最後には放送尺ピッタリの見事なメッセージで締めくくったことが感動と寂しさを誘っているのだろう。
『世界陸上』にとって織田裕二はどんな存在だったのか。ひいては、令和の現在におけるスポーツ中継と芸能人のあり方をテレビ解説者の木村隆志が掘り下げていく。
「東京2025世界陸上スペシャルアンバサダー」の織田裕二
○織田の説明があるから見たくなる
あらためて『世界陸上』における織田の歩みを振り返ると、2022年のオレゴン大会で、1997年から13大会連続・25年間にわたって務めてきた“メインキャスター”を卒業。2023年のブダペスト大会には出演しなかったが、地元開催の今大会は“スペシャルアンバサダー”として復活した。その役割はこれまでとさほど変わらず、「『世界陸上』の顔は織田裕二」という印象で見ていた人が多かったのではないか。
織田は『世界陸上』への出演時に「うるさい」「邪魔」「失礼」などと何度か批判を浴びた過去がある。そのハイテンションな姿は、時に笑いの対象とされたり、テーマソングの「All my treasures」も“織田裕二ゴリ押し”とみなされたりなどの難しい時期を乗り越えたことも、卒業宣言への「ロス」につながっているのかもしれない。
今回もSNSなどには批判のコメントもあり、ネットメディアによる否定的な記事もあったが、もはや『世界陸上』における織田の存在感はそれくらいのことでは揺らがないレベルになっていた。陸上競技への愛情、選手へのリスペクト、入念な情報収集と取材、気取らず本気で応援する姿。そして、主役のアスリートたちが信頼を寄せていることも含めて、別格の存在感につながっている。
地上波のテレビ放送におけるスポーツ中継は各競技のファンだけでなく、いかに「ふだんは見ないライト層を集められるか」が重要。その点、『世界陸上』における織田は、「織田裕二が熱っぽく説明してくれるから、日本人が入賞できない競技でも見ようと思える」という吸引力を感じさせられた。
今大会でも生放送なのに熱く語りすぎてコメントが途切れてしまうシーンがあったが、「うまくしゃべろう」と思う芸能人が多い中、長年の経験を経た今も熱量が先行する織田の好感度は高い。また、それでいて「知識をひけらかさず、アスリートファーストで自分は前に出ない」という一歩引いた姿勢も支持されている。
●スタッフの意図よりアスリート第一
放送最終日の残り約90分で放送された『スターアスリート感謝祭』で進行役を務めたバナナマン・設楽統が織田に話を振るシーンがあった。しかし織田は「僕? 僕じゃなくて三浦選手に聞きたい」と自分は語らず、スタジオに登場した3000m障害8位入賞の三浦龍司に質問を開始。「番組の顔である織田に語ってもらおう」という制作サイドの意図を無視してアスリートと競技をフィーチャーしようという姿勢を見せた。
視聴者としても「三浦龍司の声を聞きたい」と同時に、織田が「何とかアスリートにスポットを当てよう」と配慮する姿を見られることも醍醐味の1つ。スポーツ中継でこのような振る舞いができる芸能人はなかなかいないだろう。
今大会における織田は大会前の番宣から存在感が際立っていた。1月3日の『マツコの知らない世界 新春SP』と3月29日の『オールスター感謝祭’25春』で早くからPRしたほか、開幕直前には『マツコの知らない世界』『日曜日の初耳学』『ジョブチューン』『バナナマンのせっかくグルメ!!』『まさかの一丁目一番地』『この歌詞が刺さった! グッとフレーズ』などにも連続出演。陸上競技の魅力を語るだけでなく、各番組の各コーナーを全力で楽しみ、「キターッ!」などの強引な振りにも笑顔で応える姿を見せていた。
番宣でも全力で楽しもうとする姿は『世界陸上』での織田そのものであり、ネット上には「織田裕二も変わったな」などの好意的な声があがっていた。なかでも象徴的だったのは、『日曜日の初耳学』でのコメント。
「仕事をする上で大切にすること」を聞かれた織田は、「昔は『仕事を楽しむ』って何なめたこと言ってるんだろう。『真剣勝負の場だろう』って思ってましたけど、(今では)楽しんだものが勝つ。だって『人生、何が最終目的か』って僕は幸せになること。一番時間を占めているもの(仕事)を楽しいと思えたら幸せじゃないですか」と穏やかに語っていた。25年にわたって『世界陸上』のメインキャスターを務める中で、織田の考え方が変わり、人々の共感度が増しているのかもしれない。
○再登板のオファーは必至だが…
そして、あらためて21日のラストメッセージを振り返ると、陸上の本質を端的に語り尽くすような絶妙な言葉選びに驚かされた。
まず織田は「世界陸上は政治や戦争に左右されない、真の世界一は誰かを決める、2年に一度行われる陸上競技の最高峰の大会です」と大会の概要を語り、次に「約30年この大会を見てきました。当初は日本人選手が少なくて、誰を応援したらいいかわからずに、ただ選手たちの運動能力の高さに驚かされて、圧倒されて。そのうち『もう何ジンだから応援するなんてどうでもいいな』と思うようになって」と実感を交えてこれまでの歩みを総括。
さらに「人類はどこまで遠く、速く、跳べるんだろうか。いろんなものを背負って選手は戦ってます。そこには選手の数だけ人間ドラマがあります」とアスリートの思いと視聴者の醍醐味を代弁し、最後に「次は2年後の中国・北京での開催です。私はテレビの前でビール片手に楽しみます。たくさんの感動をありがとうございました」と次回予告、自分のスタンス、感謝の言葉を添えて締めくくった。
番宣から、大会中、ラストメッセージまで、単に長年やってきたからではない説得力十分の言葉が続いただけに今後、他の芸能人が織田を超えることは難しいのではないか。今大会終了後、「ロス」の声が飛び交っているように、むしろ「織田裕二と『All my treasures』は『世界陸上』に欠かせない」という印象が強くなった感がある。
制作サイドはそんな世間の期待に応えるべく無理を承知で再登板を依頼するのかもしれない。しかし、それでも再登板が叶わなければ、次はどんな“『世界陸上』の顔”を考えるのか。
才能あふれる若きアスリートが多く、翌年にオリンピックを控え、時差がほとんどない北京開催など、多くの人々が視聴できる環境が整っている。元アスリートとアナウンサーだけで乗り切るのか。それとも新たな芸能人を起用するのか。制作サイドには織田のように長いスパンで視聴者とともに番組の顔を作り上げていく姿勢が望まれる。
●批判され気の毒だったバナナマン
最後にスポーツ中継と芸能人のあり方についてふれておこう。
今大会は織田に加えて女優の今田美桜とボーイズグループ・＆TEAMのKという陸上経験者の20代2人を起用。ファンの若年層を集めるとともに、ライト層に向けたビジュアル面での効果も期待されていたのは間違いないだろう。
2人は慣れないポジションながら懸命に挑み、ネット上には肯定的な声もあがっていた。ただ、「織田という“『世界陸上』の顔”がいたことで矢面に立たずに済んだ」という点は否めず、評価の対象とはなりづらいのではないか。もし2人が今後の『世界陸上』にも出演していくのなら、公私を問わず陸上競技を追いかけていくなどの積極的な姿勢を見せることが必要かもしれない。
一方で拒否反応が目立ったのは、最終日の『スターアスリート感謝祭』に出演したバナナマン。最後に出てきて進行役を担ったが、実質的な役割は極めて少なく、名前と顔を借りたような出演だった。そもそも制作サイドには「芸能人を呼んだからにはコメントさせなければいけない」という意識があり、彼らのパートを作るが、視聴者が見たいものからどんどん離れていくのがつらいところ。TBSに限った話ではないが、スポーツ中継における芸能人頼りの構成・演出がまだまだ残っていることを改めて感じさせられた。
東京開催の『世界陸上』と言えば、91年大会を思い出した人は多かったのではないか。当時、中継に出演していた長嶋茂雄氏が男子100m王者のカール・ルイスに「ヘイ、カール!」と声をかけたシーンをいまだに覚えている人も多いだろう。当時、日本テレビが中継していたこともあって野球界の長嶋氏を起用したのだが、笑いのネタにされるケースが目立つなど陸上競技の本質からは離れていた。
(左から)「TBS世界陸上アンバサダー」の今田美桜、織田裕二、「TBS世界陸上応援サポーター」の＆TEAM・K
○「織田裕二」という高いハードル
以降、サッカー、バレーボール、バスケットボールなど、現在までさまざまな国際大会の中継で芸能人の起用が続いている。実際のところ、どの芸能人を起用しても批判は必ず出るだけに、それができるだけ少ない人が求められているのかもしれない。一定の競技経験があることを前提にしつつ、「多少の批判ならスルーできる」くらいの好感度がほしいところだろう。
その上で大切なのは、その競技への愛情や熱量をどれだけ感じさせられるか。入念な準備をし、選手への取材を重ねるなどの努力を続けられるか。さらに言えば、選手たちのプレーを心から楽しみ、応援する等身大の姿を見せられるか。その点、織田は「陸上に興味がなかった」ことを正直に明かした上で努力を重ねて愛情と熱量を育み、時間をかけて信頼を得ることができた。
だからこそ制作サイドには、大会の顔に据えた人を5年・10年単位で継続起用していく長期的なプランが求められている。もちろんオファーを受ける側の芸能人も織田のようにライフワークにするくらいの意気込みが求められていくのではないか。
テレビが多くの人々に向けた無料放送であり、ライト層を集めなければいけない限り、今後も多かれ少なかれ、スポーツ中継への芸能人起用は続いていくだろう。ただ、多くの日本人が「『世界陸上』における織田裕二の存在感と魅力」を知ってしまっただけに、競技を問わず起用のハードルが上がったことは間違いない。起用するほうも起用されるほうも、批判と隣り合わせのリスクを追うことになりそうだ。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら
