Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤â¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¾ì¹ç¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤¬60ºÐ°Ê¹ß¤Ë¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ºÝ¤Ë¾åµ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤ä¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÍ×·ï¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾ÍèÅª¤ËÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤è¤ê¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î²ÃÆþÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢½ýÉÂ¼êÅö¶â¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¾Íè¤â¤é¤¨¤ëÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬Áý³Û¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëè·î¤ÎÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤¬À¸³è¤ò°µÇ÷¤·¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÃÆþ¤Ë¤è¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Q¡§60ºÐ°Ê¹ß¤â¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¼«Ê¬¤Ç»ÙÊ§¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡Ö¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤â¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¼«Ê¬¤ÇÊ§¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡Ê50Âå¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
A¡§¶ÐÌ³Àè¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤â¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¡Ê·ò¹¯ÊÝ¸±¡¦¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½¾¶È°÷¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤¬60ºÐ°Ê¹ß¤Ë¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ºÝ¤Ë¾åµ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤ä¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤âÃí°Õ¤ò¤¿¤À¤·º£¸å¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£2025Ç¯6·î¤Ë¡Ö¼Ò²ñ·ÐºÑ¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Î¹ñÌ±Ç¯¶âË¡Åù¤Î°ìÉô¤ò²þÀµ¤¹¤ëÅù¤ÎË¡Î§¡×¤¬¸øÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÍ×·ï¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾ÍèÅª¤ËÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤è¤ê¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î²ÃÆþÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢½ýÉÂ¼êÅö¶â¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¾Íè¤â¤é¤¨¤ëÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬Áý³Û¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëè·î¤ÎÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤¬À¸³è¤ò°µÇ÷¤·¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÃÆþ¤Ë¤è¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
