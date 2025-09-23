「ナンバープレートにしたい」と思う熊本県の地名ランキング！ 2位「阿蘇市」を抑えた1位は？【2025年調査】
阿蘇山の雄大な景観や、熊本城に代表される歴史的な街並み、さらには豊かな水資源と食文化など、熊本県には多彩な魅力が詰まっています。
All About ニュース編集部は9月5〜7日、全国10〜60代の男女238人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「ナンバープレートにしたい」と思う熊本県の地名を紹介します！
※本調査は全国238人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「熊本を象徴する山の名前が入っているから」（40代男性／兵庫県）、「自然豊かで、キャンピングカーとかのプレートにしたいなぁ」（40代女性／長崎県）、「地名の響きが力強く、自然のイメージもあって印象に残るからです」（50代女性／兵庫県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「加藤清正が築城した熊本城があるから」（60代女性／滋賀県）、「くまモンのイメージがある。親しみやすい」（50代男性／東京都）、「熊本の文字には何となく迫力があると思うから」（50代男性／静岡県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：阿蘇市／52票2位は「阿蘇市」でした。雄大な自然と火山の迫力を併せ持つ阿蘇市は、観光地としても注目を集めています。広大なカルデラと草原の風景は全国的にも知られ、地名そのものに特別な響きを与えています。
1位：熊本市／67票1位は「熊本市」でした。県庁所在地であり九州の中核都市でもある熊本市は、熊本城や城下町文化、さらには新しい街並みやグルメなど、歴史と現代都市の魅力が共存しています。
