「良い感じな入院生活です」中川翔子、入院中の最新ショット公開に「しょこたんがんばれ」と応援の声！
タレントの中川翔子さんは9月22日、自身のInstagramを更新。入院中の様子を公開しました。
【写真】中川翔子、妊娠中の最新ショット
この投稿にファンからは、「アベンジャーズがいるなら安心だね、しょこたん」「しょこたんの安産祈願をお祈りしています」「イラスト見て、うんうんと頷いてます」「しょこたんがんばれ！」「寝られる時があれば、ゆっくり休んでくださいね」「お大事にしてくださいね」「全部まとめて出産マンガ本、出版してください」など、さまざまな声が上がっています。
(文:五六七 八千代)
「しょこたんがんばれ！」中川さんは「血圧むくみ張り合格で良い感じな入院生活です 院長先生や看護師さんたちがアベンジャーズみたいに頼もしい！」とつづり、2枚の写真と1枚のイラストを披露しました。1枚目の写真は入院中の中川さんの最新ショット、2枚目は絵日記で「おなか大きくなってくると色々できない」とタイトルが添えられており、妊娠中の大変なことが伝わる内容となっています。
「全てめちゃくちゃわかります」9月19日には「9か月双子の巨大化お腹の悩みをらくがきしました」とつづり、1枚のイラストを公開した中川さん。温かみのあるタッチで、妊娠中のリアルな様子を描いています。コメントでは「赤ちゃんマンガ楽しいから大好きです」「赤ちゃん楽しみですね」「全てめちゃくちゃわかります」などの声が集まっています。今後の投稿も楽しみですね。
