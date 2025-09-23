ソフトバンク・柳田悠岐が5カ月半ぶり復帰も快音響かず　大矢氏「正直もっとバットを振ってほしかった」

◆ 「試合にまだ対応してないというか、慣れていないのかな」と指摘

ソフトバンク・柳田悠岐が22日のオリックス戦に「2番・指名打者」で先発出場し、5カ月半ぶりの復帰を果たすも、3打数無安打1四球と快音は響かなかった。

この日の柳田の打撃に対し、22日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』の解説・大矢明彦氏は「監督もベンチもファンの人も、みんな待っていたと思うが、正直もっとバットを振ってほしかったなという気がする。試合にまだ自分が対応してないというか、慣れていないのかなというふうには感じた。もうちょっとらしさが出ていてもいいかなと思う」と指摘。MCの坂口智隆氏も「まだ試合勘というか、ファームは外だし一軍はドームという景色の違いもあると思うので、どんどん積極的に、らしくバットを振ってほしい」と語った。

もう1人の解説・齊藤明雄氏が「スタメンを発表した時にどよめいたんだよね。それでやってやろうという気持ちが、冷静にボール球を打たないように打席に立ったのではないか。本来初球からどんどん振る打者が、全然振らなかった。大事に打席をやろうかなという感じに見えた」と分析すると、坂口氏は「慣れてくれば、スターですからね」と残り試合での活躍に期待を込めた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』