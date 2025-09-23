183万円！ スズキ新「軽商用バン」発売に反響あり！ 従来のイメージ覆す“斬新デザイン”に「商用車なのにカッコいい！」の声も！ 超タフに仕上がった「エブリイJリミテッド」に寄せられた販売店の本音とは？

183万円！ スズキ新「軽商用バン」発売に反響あり！

2025年8月20日、スズキは軽商用車「エブリイ」に特別仕様車となる「Jリミテッド」を設定し、発売しました。

同車について、ユーザーと販売店からは一体どのような意見が上がっているのでしょうか。

Jリミテッドは、エブリイの「JOIN ターボ」グレードをベースに専用デザインを加えることで、従来のビジネスライクなイメージとは異なる新たな個性を加えたモデル。

エクステリアの大きな変更点としては、「専用デカール」や「LEDヘッドランプ」を装備するとともに、ホイールキャップにはガンメタリック塗装を採用するなど、全体的にスタイリッシュな印象へと仕上げられています。

そのため、エブリイが持ちあわせた“商用車らしさ”を残しながらも、アクティブなライフスタイルにおいて映えるデザインに姿を変えたJリミテッド。

軽バンならではの高い実用性を存分に発揮し、キャンプや釣りといったアクティビティや、車中泊といったレジャーなど趣味の時間に最適な相棒となることが期待されています。

またボディカラーには「アイビーグリーンメタリック」「ツールオレンジ」「デニムブルーメタリック」「モスグレーメタリック」の4種類が設定されていますが、いずれも従来の商用車とは異なるイメージを持たせます。

このJリミテッドの車両価格（消費税込）は、183万5900円からとなっています。

では、このエブリイのJリミテッドについて、販売店にはどのような反響が届いているのでしょうか。

今回の特別仕様車について、スズキの販売店担当者は次のように話します。

「こちらの『Jリミテッド』ですが、各所のパーツのブラックが強調されている点が特徴のモデルとなっています。

すでに一定数のお問い合わせをいただいており、契約されたお客様も出始めています。

また商談の際には、『今回のカラーは遊び心があるね』といった声も多くいただいています。

どうしても商用車としてのイメージが強いエブリイですが、このJリミテッドは想定通りアウトドア志向のお客様から注目度が高く、キャンプなどでの利用を検討されている様子です。

この仕様をきっかけに、『エブリイ＝商用車』というイメージにくわえて、『趣味にも活躍する』という印象に変わっていけばと期待しています」（スズキの販売店担当者）

このように、従来とは異なるユーザー層からも人気のJリミテッド。

SNSでも「エブリイのイメージが変わった！」「商用車なのにカッコいいね〜」といった意見が散見され、デザイン面での変化が好評となっているようです。

これは今までの「仕事用」としての印象が強かったエブリイに、新しい魅力を見出す動きが広がりつつあると言えるかもしれません。