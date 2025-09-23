【バス旅】太川「河合くんたちと何度も鉢合わせしたので、そこが一番の見どころです！」：ローカル路線バス乗り継ぎ対決旅 陣取り合戦 第17弾
テレ東では9月24日（水）夜6時25分から、「ローカル路線バス乗り継ぎ対決旅 陣取り合戦 第17弾 秋の千葉・房総半島攻略SP」を放送します。
今回の陣取り合戦の舞台は、千葉県。東京ディズニーリゾートの最寄り駅「舞浜駅」をスタートし、ゴールはこれからの季節、絶景の紅葉が見られる養老渓谷の中でも、随一の景観を誇る「粟又の滝」という千葉県縦断ルート！千葉県内の53市町村を陣地に見立て、ゴールを目指して路線バスを乗り継ぎながら、決められた名所・名物を堪能。最終的により多くの陣を取ったチームの勝ちとなります。道中は市町村が密集するため、互いの戦略が命運を分けるカギとなります。また、前回から適用の『同点の場合、タクシー残金が少ない方が勝ち！』というルールも継続！騙し騙され…取った取られた…番組史上、類を見ない市街戦が繰り広げられます！
リーダー・太川陽介が率いるのは、スペシャリストな2人！「超人」の愛称でバラエティでも大活躍中の元プロ野球選手・糸井嘉男と、旅番組は初出演！「ZIP！」でお天気キャスターを3年間つとめたお天気スペシャリスト・マーシュ彩。
対するリーダー・河合郁人のチームには、メンタルが激強な2人が参戦！映画やドラマ、バラエティと幅広く活躍する筧美和子。さらに持ち前の明るいキャラクターで、子どもから大人まで親しまれるぺこぱ・シュウペイ。
現在、7勝6敗3分けで太川チームが1歩リード！果たして、勝つのはどちらのチームなのか！？
【旅のルール】
(1)千葉県にある53の市町村（スタートの浦安市は含まず）を「陣地」に見立てて、1泊2日でどちらのチームが多くの陣地を取れるかを競う。
(2)移動手段は路線バスとタクシーのみ。今回は、タクシーは2日間で上限1万5千円まで。
(3)ルートなどの情報収集はインターネット使用禁止。地図や時刻表、案内所や地元の人の聞き込み情報を元に決定。もちろん撮影交渉も自分たちで！
(4)取った陣の数が同じ場合、タクシー残金の多いチームの勝利！
＜太川陽介＞
今までにこんなことはなかったんですが、今回はなぜか河合くんたちと何度も鉢合わせしたので、そこが一番の見どころですね。なんせ、同じバスに2度乗った（笑い）相手はどこで降りるのか、手の内は見せられない、その心理戦も楽しんでほしいです。
糸井嘉男くんは出身地が京都府の同郷で、とにかく明るくて気が合いました。マーシュ彩ちゃんは、最高気温30℃以上という暑さの中でも弱音を吐かず最後までくらいついてきて、その頑張りが嬉しかったです。
最後まで、陣を取って取られて、の面白い展開になっているので、ぜひお楽しみください。
＜河合郁人＞
今回は今まで2勝している得意の千葉県が舞台だったので、過去の記憶を呼び起こしつつ、自信をもって挑みました。
シュウペイくんはプライベートでも仲が良く、同い年ということもあり、元気担当で盛り上げてくれました。
筧さんはパワフルですね。天然でかわいらしい部分もあるんですが、途中で急に覚醒して僕たちを引っ張ってくれました。
太川さんチームとのバッティングも多く、その場での駆け引きも難しかったです。体力だけではなく、頭も使っています。
今までの陣取りではなかったような焦りの表情も見られるんじゃないかな。
とにかく、陣取り合戦史上、一番熱い戦いになっていると思います！
≪番組概要≫
【タイトル】 ローカル路線バス乗り継ぎ対決旅 陣取り合戦 第17弾 秋の千葉・房総半島攻略SP
【放送日時】 2025年9月24日（水）夜6時25分〜10時9分
【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】 全国どこからでも放送と同時に視聴可能なリアルタイム配信は、民放公式テレビ配信サービス「TVer」で！
広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」（テレ東HP、TVer、Lemino）にて見逃し配信！
★TVerでは便利な「お気に入り登録」をお願いいたします！★
動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信
【出演者】 太川陽介、糸井嘉男、マーシュ彩
河合郁人、ぺこぱ・シュウペイ、筧美和子
【公式X】
【公式Instagram】
【コピーライト】 Ⓒテレビ東京
