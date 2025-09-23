女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は23日、第127話が放送された。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

第127話は「アンパンマン」に何かが足りないと感じていた柳井嵩（北村匠海）は、柳井のぶ（今田美桜）の“うれしいの話”を聞き、愛すべき悪役キャラクター「ばいきんまん」を描き始め…という展開。

2年後の1978年（昭和53年）。夜、アトリエ。嵩は「のぶちゃん、どうしよう。どんどんキャラクターが動き出したんだよ。手が追いつかないぐらいだ」。カレーパンマン、おむすびまん、しょくぱんまんなどが誕生した。

1985年（昭和60年）8月。辛島健太郎（高橋文哉）はカレー屋を始めたいと嵩に相談した。

辛島メイコ（原菜乃華）「ねえ、ドキンちゃんって誰かに似てない？」

のぶ「美人でおしゃれで、嵩さんのお母さんに似いちゅうと思う」

メイコ「ホンマに美人やったね。向こうで、お母ちゃんと3人仲良くしゆうろうか」

登美子（松嶋菜々子）朝田羽多子（江口のりこ）柳井千代子（戸田菜穂）が一緒に映った写真――。

のぶ「3時に約束したお客さんや」

メイコ「モデルはお母さんなんですか？」

嵩「確かに、母さんにも少し似てるかもしれないけど、気が強いところや、めげないところはのぶちゃんだよ」

メイコ「やっぱり」

武山恵三（前原滉）「初めまして、アンパンマンと申します！」

「この人が『アンパンマン』の運命を変えることになるのです」（語り・林田理沙アナウンサー）

SNS上には「同じ時代を生きたお母ちゃんたちの鑑」「ナレ死ならぬフォト死だったが、朝ドラの終盤は割と目に」「登美子さんは厳しさ、羽多子さんは面白さ、千代子さんは優しさ（それぞれ、それだけじゃないです）」「ツンデレ登美子さん。このドラマの中で一番面白いキャラだった。毒舌が清々しかった」「3人とも鬼籍に入られたのか、という思いよりも、このお三方が仲良く寄り添って笑っていることに、そこに流れた時間を思って色々な感慨が押し寄せてしまう」などの声が続出。ロスが広がった。