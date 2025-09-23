「ありがとう」の対義語は「当たり前」感謝を忘れていませんか？職場の「ありがとう」がもたらす効果
多くの企業では、新入社員に向けて「どのように（Ｈｏｗ）」仕事をするのかが細かく書かれた業務マニュアルが用意されています。しかし、帝国ホテルの教育システムを構築した経験を持つ大野加奈さんは、「『Ｈｏｗ ｔｏ』だけを教えても、素晴らしいサービスを提供できる人は育たない」と語ります。そこで今回は、大野さんの著書『サービスを言語化する』から抜粋し、人材育成のヒントをご紹介します。
「ありがとう」が飛び交う職場
ある日、人材育成部へ新しく配属されてきた後輩からこんな言葉をかけられました。
「大野さん、今まで働いてきて、こんなに『ありがとう』を言われることなかったです」
確かに、人材育成部ではいつも「ありがとう」が飛び交っていました。それは１つの部の文化になっていたのです。
些細なことでも、まず「ありがとう」で受け止める。評価はその後。何はともあれ、してくれたことへの感謝の気持ちを伝える。そのような振る舞いを全員が自然にできていたので、お互いの仕事を積極的にサポートしようという気持ちを当然のようにみんなが持ち合わせていました。
自然な返報性の法則
たとえば、オフィスに来客があると、呼ばれていなくても誰かがすっと受付に向かいます。電話が鳴れば、手の空いている人が率先して取ります。コピー機の紙がなくなっていれば、気づいた人が補充します。会議の準備や片付けも、担当者任せにせず、みんなで自然に手を動かします。
こうした一つひとつの行動に対して、「ありがとう」という言葉が自然に生まれるのです。
そして、「ありがとう」と言われてうれしくない人はいません。もっと貢献しようと思いますし、今度は自分が「ありがとう」を言おうと思うようになります。自然な返報性の法則です。
結果として、全員で協力し合おう、貢献し合おうという組織風土が生まれるのです。
「ありがとう」の対義語は「当たり前」
なぜ、私たちは感謝を忘れがちになるのでしょうか。それは、いてくれること、してくれることを「当たり前」と思っているからです。
「ありがとう」の語源は「有り難し（ありがたし）」です。「有ることが難しい」「めったにない」ことへの感謝の気持ちを表しています。つまり、「ありがとう」と思えないということは、「当たり前」と思っているからなのです。
果たして、それは本当に「当たり前」でしょうか。
組織で働くことは、皆が他の誰かに支えられているということです。
誰かが電話に出てくれて、受付対応してくれて、清掃をしてくれて、仕事が回っている。オフィスがきれいなのは、誰かが整理整頓や掃除をしてくれているからです。きれいに保たれているのは当たり前ではなく、誰かの行動や努力の結果なのです。立場が上とか下とか、そんなことは関係なく、お互いが敬意を持って働くことができれば、誰でも感謝できることは見つけられるはずです。
小さな貢献も見逃さない観察力の重要性
感謝の文化を築くために必要なのは、「観察力」です。してくれたことに気づかなければ、感謝の気持ちも生まれません。
行動は些細なことかもしれませんが、そうした小さな貢献も見逃さず「いつもきれいにしてくれてありがとう」「電話に出てくれてありがとう」「資料をまとめてくれてありがとう」と伝えられれば、誰でもうれしくなるものです。
人材育成部では、お互いの働きぶりをよく観察し、小さなことでも気づいたら声をかけるという習慣が根付いていました。それが、感謝の文化を支える土台となっていたのです。
※本稿は、『サービスを言語化する』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。