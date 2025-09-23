＜義父の中卒・根性論！＞「中卒で大学に行け！」「馬力を出せ！」な〜に言ってんだ？【第1話まんが】
私はアコ。夫と中学三年生の息子（ソウタ）との三人暮らしです。遠方に住む義父の家に遊びにいったとき、息子の進路の話になりました。
息子は高校受験を控えているのですが、マイペースな性格で進路のことも実感がわかないという感じです。
義父は「まったく……ソウタは覇気がないな！ 根性をたたき直すためにも中卒で社会に出てみろ！」と、息子に言いました。
高卒認定から大学合格を目指せという義父の言葉。あまりにも予想外の発言に、私は頭の中が真っ白になりました。
義父は中学のころ成績優秀だったそうですが、中学三年生のときに教員を小馬鹿にしたことから通知表オール1にされ高校受験ができなかったそうです。今なら大問題ですが、義父いわく、当時は教員が生徒より圧倒的に強く何でもアリだったそう……。
高校進学を絶たれた義父は奮起して、定時制高校や予備校などに通わず独学で大検合格、有名私大も合格して卒業したというのです。
義父の言葉には思わず耳を疑ってしまいました。まさか息子に「中卒で社会に出ろ」と言うなんて、あまりにも突然で、頭が真っ白です。昔とは時代も環境も違いますし、同じ道を歩むのは簡単ではありません。
でも、努力することの大切さや、前向きに挑戦する気持ちを伝えたいという思いは、きっと息子のことを心から案じてのことなのでしょう。とはいえ、息子には息子なりの考え方や歩み方があるので、私は親としてその気持ちに寄り添いながら、これからの進路を一緒に考えていけたらと思っています……！
原案・ママスタ 編集・横内みか
息子は高校受験を控えているのですが、マイペースな性格で進路のことも実感がわかないという感じです。
義父は「まったく……ソウタは覇気がないな！ 根性をたたき直すためにも中卒で社会に出てみろ！」と、息子に言いました。
高卒認定から大学合格を目指せという義父の言葉。あまりにも予想外の発言に、私は頭の中が真っ白になりました。
義父は中学のころ成績優秀だったそうですが、中学三年生のときに教員を小馬鹿にしたことから通知表オール1にされ高校受験ができなかったそうです。今なら大問題ですが、義父いわく、当時は教員が生徒より圧倒的に強く何でもアリだったそう……。
高校進学を絶たれた義父は奮起して、定時制高校や予備校などに通わず独学で大検合格、有名私大も合格して卒業したというのです。
義父の言葉には思わず耳を疑ってしまいました。まさか息子に「中卒で社会に出ろ」と言うなんて、あまりにも突然で、頭が真っ白です。昔とは時代も環境も違いますし、同じ道を歩むのは簡単ではありません。
でも、努力することの大切さや、前向きに挑戦する気持ちを伝えたいという思いは、きっと息子のことを心から案じてのことなのでしょう。とはいえ、息子には息子なりの考え方や歩み方があるので、私は親としてその気持ちに寄り添いながら、これからの進路を一緒に考えていけたらと思っています……！
原案・ママスタ 編集・横内みか