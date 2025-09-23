ドジャース逆転負けで地区優勝マジックは「3」のまま 最短Vは大谷翔平 先発予定の24日



＜2025年9月21日(日本時間22日)ロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツ＠ドジャー・スタジアム＞

ドジャースの大谷翔平は21日（日本時間22日）、本拠地ドジャースタジアムでジャイアンツと対戦。若手投手同士による白熱の投手戦は、終盤に流れを失ったドジャースが1-3で逆転負けを喫した。

試合はドジャース先発エメット・シーハンと、ジャイアンツの24歳右腕マクドナルドがともに好投。

シーハンは6回をわずか1安打無失点に抑え、復帰シーズンでの存在感を示した。マクドナルドもメジャー初先発ながら6回4安打無失点と堂々の投球を見せた。

均衡が破れたのは7回裏。ドジャースは先頭のマンシーが四球で出塁すると、パヘスとコンフォルトの連打で1点を先制。

球場は大きな歓声に包まれたが、後続は倒れ追加点を奪えず、1-0のリードで終盤へ突入した。

しかし8回表、2番手トライネンが誤算。先頭からの連打でピンチを招くと、代打ベイリーに同点の適時二塁打を浴びる。

その後は押し出し四球と内野ゴロの間にさらに2点を失い、この回だけで3失点。

トライネンは2アウトしか奪えず降板し、9月だけで5敗目を喫する苦しい内容となった。ドジャースはそのまま反撃できず、悔しい逆転負けを喫した。

打線では大谷翔平が「1番・DH」で先発し、4打数1安打2三振。6回の第3打席でライト前ヒットを放ったが、得点にはつながらなかった。

これで打率は.283、OPSは1.015。ナ・リーグ本塁打争いトップタイに並んでいるフィリーズのシュワーバーもこの日は本塁打なし。両者が53本で並んだまま熾烈な争いは続いている。

地区優勝マジックは「3」のまま。ドジャースは22日が移動日となり、最短での優勝決定は大谷が先発予定の23日（日本時間24日）となった。

