見分け方から焼き方まで！秋の味覚「さんま」をおいしく調理するコツ4選

ただ今、旬真っ只中の「さんま」。秋の味覚の代表格で、さんまを食べないと秋になった気がしない…なんて人もいるほど。そんなさんまを使った人気料理といえば「塩焼き」ですよね。そこで今回は、さんまの塩焼きをおいしく味わうために覚えておきたい、4つの便利ワザをご紹介します。

旬のさんまをおいしく食べよう！

便利ワザ１：おいしいさんまの見分け方

たった1分で、簡単に脂ののったさんまを見分けられる方法があるんです。ポイントは、背中・頭の上、口の先、目です。



便利ワザ２：内蔵をするっと取る方法

魚の下処理が苦手な人も多いですよね。でも、この方法を使えばあっという間！つくれぽ（つくりましたフォトレポート）でも好評です。



便利ワザ３：サンマをふっくらおいしく焼く方法

特別な工程や材料は使いません。焼く直前に「酒」をふりかけるだけ！



便利ワザ4：フライパンで焼く方法

魚焼きグリルは汚れたら洗うのが面倒だし、なるべく使いたくない…という人も多いですよね。そんな人には「フライパン」で作れるレシピがおすすめ。蓋も使わず簡単です。







これらのワザを知っていれば、面倒な下処理の負担も軽くできるので、知っていて損はありませんよ。ぜひ秋の味覚を楽しくおいしくご堪能ください！