「ヤクルト３−２阪神」（２２日、神宮球場）

阪神先発の才木浩人は５回１／３を２失点で１３勝目は持ち越しとなった。六回、右足首に打球が直撃し続投を断念したが、デイリースポーツ評論家の井川慶氏は状態を高評価した。

この日の才木投手は、真っすぐで押す投球が目立ちました。今は個人タイトルを目指す状況でもあり、勝利を目指す中で、真っすぐが走っていることからそういった配球になったのかなと。阪神バッテリーとして、ＣＳを意識した投球だったとは思わないですね。

むしろ、ＣＳで当たるＤｅＮＡか巨人が意識することになるのは、才木投手が今の時期でも、これだけ真っすぐで押せるピッチングができる状態であるということじゃないでしょうか。シーズン最終盤というのは疲れが出てくるものですが、いい状態のまま来ているという強さを印象付けられる部分があったと思いますね。あとは打球が直撃した右足が、今後に響かないことを願います。

２番手の畠投手の投球も光りましたね。この日に限らず、いつも逃げることなく、ストライクをどんどん投げ込む投球が目立ちますし、カウントを悪くしてもそこから盛り返す力が素晴らしい。ＣＳでも仮に劣勢の場面で投げることがあれば、流れを変えるような投球を見せられる投手だと思います。