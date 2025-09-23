

透子さん（仮名・59歳）には、以前から聞きたくても聞けなかったことがありました。それは、お母様の自死。そして、娘さんの不登校をどんな思いで乗り越えられたのか？ということです。

今回、思い切って尋ねてみると、「我が家ではもう、不登校はすっかり過去の話になりました。母のことも、いずれ人に話せるようになる……と思っていたんですよね」と、昔を思い出すようにインタビューに応じてくれました。

透子さんの娘さんは社会人。大学で学んだことを仕事にし、結婚して、子どもを育てるワーキングマザーです。その娘さんが中学2年生の春から2年間、不登校だったのです。

「実は15年経った今だからわかることなのですが、私には娘の不登校を通じて学ばなければならない課題があったんです」と、透子さんはゆっくりと話し始めてくれました。

最初の不安は出産直後

透子さんにとって娘さんは、3年半の不妊治療を経て授かった待望の子ども。生まれた時は「よく来てくれたねえ」と、とてもうれしかったそうです。一方で、「この子を失ったら私は生きていけないかもしれない」と、得体のしれない不安に襲われたと言います。

透子さんはその瞬間のことを、部屋の様子や温度感、自分が着ていた服などとともに「鮮明に覚えている」と振り返ります。とはいえ、乳児の世話はそんな不安の意味を考える暇もないくらい押し寄せてきます。透子さんは初めての育児に戸惑いながらも、可愛くてたまらない娘さんとの日々を楽しんでいました。

そんなある日、透子さんの実家から連絡が入ります。お母さんが亡くなったのです。自死でした。お母さんはそれまでの数カ月間、鬱病の治療を受けていたそうです。

「母は孫の誕生をとても喜び、私が住む街までよく遊びにきてくれていました。なにかに悩んでいる様子もなく、まるで感染症にかかってしまったみたいに鬱病の症状が出たように私には見えました」

当時は今ほど鬱病に対する理解が進んでおらず、特に田舎では精神科に通うことに偏見があったとか。透子さんはお母さんに「十分な治療を受けさせてあげられなかったのでは」と悔やみました。そして、後悔と喪失感でしばらく立ち直れない日々が続いたと言います。

娘の言葉が過去と現在を結んだ瞬間

そんなできごとから十数年が経ち、透子さんは2つめの困難に見舞われます。娘さんの不登校です。

「中2の5月、娘が『学校に行けない』と言い始めました。そこからどんどん体調が悪化して、睡眠のリズムが崩れ、食欲も落ち、夜になると過呼吸を起こすようになったんです」

不登校初期。子どもも親も何が起きているのかわからない混乱期です。そんな時に娘さんが放った言葉に透子さんは衝撃を受けます。

「娘が『もう、死にたい』と言ったんです」

「今思えば、娘はそこまで思い詰めていなかったと思います。でも私は母の自死があったので、その言葉に激しく反応してしまいました。そして、娘が生まれた時に感じたあの得体のしれない不安が湧き上がり、半狂乱になってしまったんです」

「私はこの子を失ったら生きていけない」。あの時抱いた感覚は、まるでこのときのことを予知していたのではないかと思うほどの輪郭を伴う恐怖。しかし、透子さんは「ここで取り乱しては娘が動揺する」と浴室に駆け込み、鍵をかけ、バスタオルをかぶり、声を出さずに「爆発するように泣いた」と言います。

「母の時のような思いはしたくない。この子だけは絶対に死なせたくない」

そんな思いとともに、過去の不安と母親の自死、娘さんの不登校が一本の線でつながった瞬間でした。

表面的な問題に向き合う限界

当初、透子さんは、多くの親御さんがたどる過程と同じように、まず娘さんを学校に戻すことを考えていました。もともと教育熱心な方ですから、勉強に遅れが出ないように、高校進学に向けて不利にならないように情報を集め、娘さんの体調も考慮しながら、いつでも学校に戻れるように準備していました。

ですが、状況は良くなりません。その頃から透子さんは、「学校に行くとか行かないとか、表面的なことを整えようとしているうちはダメなんじゃないか」と思うようになったそうです。

そして、先ほどの、過去からつながった一本の線。

「私はなにかもっと大切なことに気づかなければならない」

透子さんは娘さんにばかり向けていた意識を少しずつ自分に向けていきます。

透子さんの言葉を借りると、「このあたりが不登校の苦しみの前半戦」。子ども側に問題があると信じて疑わない親が、変わらない現実を直視し、自分自身の問題に気づくかどうかの分岐点です。ここで自分の課題から目を反らす人と取り組む人に分かれます。解決に向けて加速するのはもちろん後者です。

「当時はランさんのように不登校解決を支援する人や機関もほとんどなかったですからね。私はひたすら本を読みました。心理学、精神医学、学校教育、カウンセリングからスピリチュアルまで」

そしてある時、透子さんはそのなかの一文に目を留めます。

――それは子どもの問題ですか？あなたの問題ですか？あなたは子どもの自立を急いでいますが、先に取り組むべきはあなた自身の自立です――

それを見て、「ああ、私の課題はこれだ」と透子さんは確信します。

こういう時の答えは誰かから教えられるものではなく、何かの力を借りて自分の深いところから湧き上がってくるものです。透子さんはそれを掴みました。そして「この子を失ったら生きていけない」と思うほど、娘さんに依存していたことに気づきます。

課題の分離、子どもより先に親が変わる

そこからが「後半戦」です。

透子さんはいわゆる「課題の分離」に取り組み始めました。できごとが起きると、それは誰が引き受けなければならない課題なのかを冷静に見ていくようになったのです。

「学校に行けないこと自体は娘の課題。そして、そのことに悩むのは私の課題です」

これは娘さんのことを突き放すのではありません。学校に行けない要因を一緒に考え、大人としてできるサポートは用意します。でも、何を選択するのかは娘さんが決めること。透子さんは選択肢のメリットとデメリットは伝えますが、決定は娘さんに委ねました。

また、娘さんの感情に巻き込まれないように気をつけました。思春期の子どもは自分の感情をうまくコントロールできません。理由のわからない怒り、落ち込み、悲しみなどを身近な親にぶつけてきます。

それはある意味、健全な親子関係とも言えます。その際、透子さんは心の中で「ああ、相当荒れているなあ。でも、この感情は娘のもの」と境界線を引いたうえで受け止めました。

一方、逆のケースもあります。透子さんは「このまま学校に行けなくて、社会に出ていけなくなったらどうしよう」という不安に苛まれます。でも、その時に、「どうなるかわからない未来を先取りして悩むのは私自身の問題」ととらえ、その焦りや不安を自分の中で解消するように努めました。これは透子さんにとって子どもへの依存からの脱却です。

言葉にすると簡単ですが、実際には忍耐力のいる取り組みです。時間もかかります。

「いつもうまくいくとは限りません。でも、何が起きているのかわからず、突然暗闇の中に放り出されてもがく前半戦よりはラクですよ。やるべきことを淡々とやればいいですから」と透子さんは笑います。

この感覚は、不登校を経験した親に共通するものではないでしょうか。

真の力、本当のやさしさとは

課題の分離を進めていく透子さんのそばで、娘さんは少しずつ回復していきます。

「もう、中学校には行かない」と自分で決め、高校受験に向けて塾に通い、同じ境遇の子どもたちが集まるフリースクールに出かけて、いろいろな人たちと関わるようになりました。

透子さんは仕事帰りに最寄駅で娘さんと待ち合わせ、カフェでその日のできごとを聞いたり、いっしょに買物する時間を楽しみました。

そうして娘さんは高校に合格。中学校の卒業式には出席しませんでしたが、担任の先生や校長先生が娘さんのために卒業式を開いてくださったそうです。

その後、娘さんは高校、大学、就職、結婚へと進んでいきます。

ここであらためて、透子さんに自死について聞いてみました。

「当時は、娘を絶対に死なせないこと。それが母の自死の意味だと思っていました」

「でも、15年経った今思うのは、人にはそれぞれ課題があるということです。母には鬱病を発症するということも含め、母なりの人生の課題があったのだと思います。そしてそれは母以外の人には背負えない。

もちろん、医療も社会環境も変わってきた今なら、当時より手厚いサポートができるでしょう。でもいくら時代が変わっても、『自分以外の人の課題は背負えない、背負ってはならない』という本質を理解していなければ、私はいつかどこかで同じことを経験していたと思います。私はそのことを娘の不登校から学びました」

壁を乗り越えていくのは本人

課題の分離は、いっしょに巻き込まれるのがやさしさだという感覚からすると冷たく聞こえるかもしれません。ただ、壁を乗り越えていく力はその人自身の内側から湧き上がってくるものです。

「その力を信じてあげられるのは、自分自身が課題にちゃんと取り組んでいるからこそなんです。私もまだその途中です」と、透子さんは今も成長の過程にいるのだと話してくれました。

ランの視点

母親の自死を「母なりの人生の課題だった」と語った透子さん。この言葉にたどり着くまでに、どれだけの涙と葛藤を経てきたのか。私は熱い思いが湧き上がってくるのを感じながら話を聞いていました。



「自分の課題から目を反らす人と取り組む人に分かれます。解決に向けて加速するのはもちろん後者です」と透子さんが言い切った瞬間、私はハッとしました。なぜなら、不登校の相談を日々受けている私にとってなかなか言葉にできないことだからです。

子どもの問題に見えることの多くは、実は親自身の課題です。

「将来困らないように」は愛ではない？

一つ例を挙げると、今の親は、子どもの勉強や学校生活に過剰に介入しがちです。

「ちゃんと進学してほしい」「将来困らないように」――それは愛に見えて、実は親自身が叶えられなかった夢を子どもに託していることも少なくありません。いわば、子どもを通じた“自己実現”。

けれど、それは「教育マルトリートメント（Educational Maltreatment）」と呼ばれ、教育やしつけの名のもとに、子どもの健全な成長を奪いかねない関わり方になりえます。

親が自分の感情を処理できず、「こうなってほしい」と必死になるのは、自分自身の自己肯定感や自己受容感が満たされていないから。

子育ては親の思い通りにはいかないものです。上手くいかない時に忍耐強く、物事のメリットとデメリットを冷静に考え、最後の決断は子ども自身に委ねること。そして、親が自分で自分の機嫌をとり、自分の課題を自分で背負うこと。子どもを自立した大人に育てるには「親の覚悟」が必要なのです。

あなたは、どんな親になりたいですか？

子どもに何があっても受け止めて導く親になるためには、まず自分自身を受け止めることから始まると思います。

（ラン ： 不登校コンサルタント、ブロガー）