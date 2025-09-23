セサミストリートとBiopleのコラボレーションがかわいすぎ！スキンケアアイテムや雑貨などを数量限定販売
ナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ「Biople(ビープル)」が、世界中で愛されているセサミストリートのキャラクターたちとコラボレーション。「ビープル」で人気のスキンケアや雑貨、クッキーなどさまざまなアイテムがキュートになって2025年9月12日から数量限定で発売中だ。
【画像】コラボアイテムをもっと見る
■スキンケアから雑貨まで毎日に寄り添うアイテム
「ビープル」で扱うのは、スキンケアアイテムから雑貨、ヘルシーフードなど、ライフスタイルに寄り添うアイテム。セサミストリートとのコラボグッズは10種類。一番の注目は「リップクリーム＆シリコンケース」(各3080円)だ。セサミストリートの人気者、エルモとクッキーモンスターをデザインしたリップクリームは、アボカドやバオバブ、マカデミア由来のオイルをたっぷり配合。体温でとろけるメルティなテクスチャーが特徴。唇の潤いをキープしてくれる。
リップクリームを入れるシリコンケースチャームもキュート。エルモとクッキーモンスターの顔の形になっていて、裏面にリップクリームを入れる仕様になっている。チャームとしてバッグなどに取り付けるとワンポイントにもなって、注目されること間違いなし！
パイル部分にオーガニック糸を使用した、エルモとクッキーモンスターの「ハンカチタオル」(各1650円)は、ふわふわでしっかりとした肌触りが心地いい。全面にキャラクターがデザインされているが、落ち着いた色合いで大人でも使いやすい。
メイクアイテムやちょっとした小物などの収納にぴったりなのが「デニム風ポーチ」(エルモ：2420円、クッキーモンスター：2750円)。サイズ違いのフラットポーチで、再生ポリエステル糸を使用しデニム風の生地が普段使いしたくなる。裏側にはこのコラボだけの限定アートがデザインされているのもうれしい。
これからの季節に持っておきたいのが「もこもこ着圧ナイトレギンスM/L」(各4400円)。柔らかくて心地よい肌触りのレギンスは、程よい着圧で寝ながら脚をスッキリさせてくれる。伸縮性に優れ、快適な履き心地なので、部屋でくつろぐときにもおすすめ。かわいいエルモとクッキーモンスターと一緒にリラックス＆リフレッシュしよう。
有機オートミールを使った「オートミールクッキー缶」(2484円)はピーカンナッツ入りのココア味と、有機チョコチップ入りの2種入り。有機オートミールのザクザク食感で食べ応えもあり、ちょっと小腹が空いたときのちょうどいいおやつにおすすめ。かわいい缶は食べ終わった後のアフターユースも楽しめる。
最近増えてきた「TPU」を使用した「マルチポーチ」(1760円)は、カラビナ付きでおでかけの時に便利。「TPU」は焼却時に有害ガスを発生しにくい、環境にやさしい素材(※製品の構成材料や製造工程、焼却条件によって異なります)。ちょっとした小物やカードなどを入れて、手持ちのバッグなどに付けられる。
大判の「バンダナ」(1650円)は50×50センチのサイズで、首元に巻くだけでなく、バッグに巻いてコーディネートのアクセントや、ハンカチ代わりに使っても。オーガニックコットン糸を使用しているので、やさしい風合いなのが特徴。今回のコラボ限定アートを使用していて、ギフトにもぴったり。
W洗顔不要の「洗顔クレンジングパウダー」(2530円)はアビー・カダビーがデザインされたピンクのボトル入り。しっかりメイクもすばやくオフする洗顔クレンジングパウダーで、使用後はさっぱり感がありつつ、しっとり仕上がる。皮脂汚れが気になる人や洗い上がりの軽さを求める人に使ってほしい洗顔料だ。
「オーガニックプロテイン カカオ＆メープル」(486円)は、パッケージにアビーとエルモ、クッキーモンスターがデザインされた1回分の個包装。濃厚なカカオのコクとメープルの香りが楽しめて、1食置き換えにもぴったり。発芽玄米をはじめとした植物性プロテインで、チアシードのプチプチ食感が満足感を高めてくれる。
季節の変わり目などにおすすめの「百年はちみつ液体のど飴スプレー はちみつ味」(1620円)も、かわいいパッケージに。喉に直接スプレーできるので、なんとなく喉がスッキリしない、乾燥が気になるときなどに活躍。百年はちみつ(レザーウッドハニー)とマヌカハニーを贅沢に使い、5種の植物由来エキス配合で、喉をやさしく潤す。アルコールフリーなので子どもも使用OKで、日々の喉のケアに活躍しそう。
とにかく“かわいい”が詰まった限定アイテムはすべて数量限定販売。毎日の生活に寄り添うアイテムとセサミストリートのコラボレーションをぜひチェックしてみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Sesame Workshop
【画像】コラボアイテムをもっと見る
■スキンケアから雑貨まで毎日に寄り添うアイテム
「ビープル」で扱うのは、スキンケアアイテムから雑貨、ヘルシーフードなど、ライフスタイルに寄り添うアイテム。セサミストリートとのコラボグッズは10種類。一番の注目は「リップクリーム＆シリコンケース」(各3080円)だ。セサミストリートの人気者、エルモとクッキーモンスターをデザインしたリップクリームは、アボカドやバオバブ、マカデミア由来のオイルをたっぷり配合。体温でとろけるメルティなテクスチャーが特徴。唇の潤いをキープしてくれる。
リップクリームを入れるシリコンケースチャームもキュート。エルモとクッキーモンスターの顔の形になっていて、裏面にリップクリームを入れる仕様になっている。チャームとしてバッグなどに取り付けるとワンポイントにもなって、注目されること間違いなし！
パイル部分にオーガニック糸を使用した、エルモとクッキーモンスターの「ハンカチタオル」(各1650円)は、ふわふわでしっかりとした肌触りが心地いい。全面にキャラクターがデザインされているが、落ち着いた色合いで大人でも使いやすい。
メイクアイテムやちょっとした小物などの収納にぴったりなのが「デニム風ポーチ」(エルモ：2420円、クッキーモンスター：2750円)。サイズ違いのフラットポーチで、再生ポリエステル糸を使用しデニム風の生地が普段使いしたくなる。裏側にはこのコラボだけの限定アートがデザインされているのもうれしい。
これからの季節に持っておきたいのが「もこもこ着圧ナイトレギンスM/L」(各4400円)。柔らかくて心地よい肌触りのレギンスは、程よい着圧で寝ながら脚をスッキリさせてくれる。伸縮性に優れ、快適な履き心地なので、部屋でくつろぐときにもおすすめ。かわいいエルモとクッキーモンスターと一緒にリラックス＆リフレッシュしよう。
有機オートミールを使った「オートミールクッキー缶」(2484円)はピーカンナッツ入りのココア味と、有機チョコチップ入りの2種入り。有機オートミールのザクザク食感で食べ応えもあり、ちょっと小腹が空いたときのちょうどいいおやつにおすすめ。かわいい缶は食べ終わった後のアフターユースも楽しめる。
最近増えてきた「TPU」を使用した「マルチポーチ」(1760円)は、カラビナ付きでおでかけの時に便利。「TPU」は焼却時に有害ガスを発生しにくい、環境にやさしい素材(※製品の構成材料や製造工程、焼却条件によって異なります)。ちょっとした小物やカードなどを入れて、手持ちのバッグなどに付けられる。
大判の「バンダナ」(1650円)は50×50センチのサイズで、首元に巻くだけでなく、バッグに巻いてコーディネートのアクセントや、ハンカチ代わりに使っても。オーガニックコットン糸を使用しているので、やさしい風合いなのが特徴。今回のコラボ限定アートを使用していて、ギフトにもぴったり。
W洗顔不要の「洗顔クレンジングパウダー」(2530円)はアビー・カダビーがデザインされたピンクのボトル入り。しっかりメイクもすばやくオフする洗顔クレンジングパウダーで、使用後はさっぱり感がありつつ、しっとり仕上がる。皮脂汚れが気になる人や洗い上がりの軽さを求める人に使ってほしい洗顔料だ。
「オーガニックプロテイン カカオ＆メープル」(486円)は、パッケージにアビーとエルモ、クッキーモンスターがデザインされた1回分の個包装。濃厚なカカオのコクとメープルの香りが楽しめて、1食置き換えにもぴったり。発芽玄米をはじめとした植物性プロテインで、チアシードのプチプチ食感が満足感を高めてくれる。
季節の変わり目などにおすすめの「百年はちみつ液体のど飴スプレー はちみつ味」(1620円)も、かわいいパッケージに。喉に直接スプレーできるので、なんとなく喉がスッキリしない、乾燥が気になるときなどに活躍。百年はちみつ(レザーウッドハニー)とマヌカハニーを贅沢に使い、5種の植物由来エキス配合で、喉をやさしく潤す。アルコールフリーなので子どもも使用OKで、日々の喉のケアに活躍しそう。
とにかく“かわいい”が詰まった限定アイテムはすべて数量限定販売。毎日の生活に寄り添うアイテムとセサミストリートのコラボレーションをぜひチェックしてみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Sesame Workshop