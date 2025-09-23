女子バロンドールはバルサ女子MFボンマティが3年連続3度目の受賞！ 同一クラブから5年連続の受賞者
2025年のバロンドール授賞式が22日に行われ、女子部門のバロンドールにバルセロナ・フェメニ（バルセロナ女子チーム）に所属するスペイン女子代表MFアイタナ・ボンマティ（27）が選出された。
ボンマティは昨シーズン、58試合に出場して20得点16アシストを記録。バルセロナの国内3冠に貢献し、3年連続3度目の受賞を果たした。なお、ボンマティ以前には、同じくバルセロナのスペイン代表MFアレクシア・プテリャスが2年連続で受賞しており、5年連続で同一クラブのスペイン人選手が選出される結果となった。
女子バロンドールの最終順位における上位5名は以下の通り。
■2025年女子バロンドール上位5名
※カッコ内は（国籍／所属クラブ）
1位 アイタナ・ボンマティ（スペイン／バルセロナ）
2位 マリオナ・カルデンテイ（スペイン／アーセナル）
3位 アレッシア・ルッソ（イングランド／アーセナル）
4位 アレクシア・プテジャス（スペイン／バルセロナ）
5位 クロエ・ケリー（イングランド／マンチェスター・シティ→アーセナル）
