デンタルフロスしてますか〜。

初めてデンタルフロスをしたとき、いままでの歯磨きはなんだったんだ…と思うほどの歯垢が取れて、ショックを受けつつ感動すらもおぼえました。虫歯や歯周病の予防には、日頃からデンタルフロスの使用が欠かせません。

ありそうでなかった「ペン型フロス」

日本の文具メーカーがつくった「フロスペン」はその名の通り、ペン型のデンタルフロス。従来のロールタイプのフロスでは「難しい」「習慣化しない」という声から生まれたアイテムです。

一般的なデンタルフロスは、ロールタイプのものが多く、必要な長さを引っ張り指に巻き付けて使いますが、奥歯などは指が届きづらくて難しいんですよね…。

とくに歯と歯茎の境目（歯肉溝）は汚れがたまりやすく、歯間ブラシや糸ようじでも届きづらいため、糸を通す角度が調整できるデンタルフロスが最も効果的とされています。

フロスペンなら、口の中の頬側にヘッド部分を挿し入れることで、届きにくく操作しづらい奥歯の歯間も簡単にフロスすることができます。指を口の中につっこまずに済むし、持ち運びもしやすそう。

価格は、お試し分の2メートル（約5回分）がついて税込み880円です。なお、市販されているお好みのデンタルフロスを巻き付けて、補充することができます。

