サッカー専門誌フランス・フットボールが選定するバロンドール（世界最優秀選手）の表彰式が22日にパリで行われ、フランス代表FWウスマヌ・デンベレ（28）が初受賞した。昨季パリ・サンジェルマン（フランス）で公式戦35得点15アシストを記録してクラブの悲願だった欧州チャンピオンズリーグ（CL）初優勝に加え、フランス1部、フランス杯との3冠に貢献。CLのMVPにも選ばれた。フランス人では2022年のベンゼマ以来、6人目の受賞だった。

デンベレは受賞のスピーチで「本当に言葉がない。パリSGとともにとてつもないシーズンだった。2023年に私を迎え入れてくれたチームに感謝したい」と涙を抑えられなかった。「我々はほとんど全てを獲得した。この個人賞はチームの成果。バロンドールはキャリアの目標ではなかったが、チームがチャンピオンズリーグを制するために努力した」と語った。

30人の候補にはパリSGから最多の9人が選ばれ、MFビティーニャが3位になるなどL制覇を支えた4人が10位までに入った。アルケライフィ会長は「これはクラブ全体の努力の結果。若い選手もスターもチームのために働いてきた」とデンベレの受賞とチームの躍進を喜んだ。

18歳のスペイン代表FWラミネ・ヤマルは公式戦18得点21アシストを記録したバルセロナ（スペイン）でスペイン1部とスペイン国王杯の2冠に貢献。最年少受賞の期待が懸かった中で昨季の8位を上回ったものの、2位に終わった。

【バロンドール投票順位】

（1）デンベレ（フランス、パリSG）

（2）ヤマル（スペイン、バルセロナ）

（3）ビティーニャ（ポルトガル、パリSG）

（4）サラー（エジプト、リバプール）

（5）ラフィーニャ（ブラジル、バルセロナ）

（6）ハキミ（モロッコ、パリSG）

（7）エムバペ（フランス、Rマドリード）

（8）パーマー（イングランド、チェルシー）

（9）ドンナルンマ（イタリア、パリSG→マンチェスターC）

（10）メンデス（ポルトガル、パリSG）

（11）ペドリ（スペイン、バルセロナ）

（12）クバラツヘリア（ジョージア、ナポリ→パリSG）

（13）ケーン（イングランド、Bミュンヘン）

（14）ドゥエ（フランス、パリSG）

（15）ギョケレシュ（スウェーデン、スポルティング→アーセナル）

（16）ビニシウス（ブラジル、Rマドリード））

（17）レバンドフスキ（ポーランド、バルセロナ）

（18）マクトミネイ（スコットランド、ナポリ）

（19）ネベス（ポルトガル、パリSG）

（20）ラウタロ・マルティネス（アルゼンチン、インテル・ミラノ）

（21）ギラシ（ギニア、ドルトムント）

（22）マカリテル（アルゼンチン、リバプール）

（23）ベリンガム（イングランド、Rマドリード）

（24）ルイス（スペイン、パリSG）

（25）ドゥムフリス（オランダ、インテル・ミラノ）

（26）ハーランド（ノルウェー、マンチェスター・C）

（27）ライス（イングランド、アーセナル）

（28）ファンダイク（オランダ、リバプール）

（29）ウィルツ（ドイツ、レーバークーゼン→リバプール）

（30）オリーセ（フランス、Bミュンヘン）