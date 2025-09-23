デンベレ初受賞のバロンドール CL制覇のパリSGから10位までに4人 候補30人の順位は…
サッカー専門誌フランス・フットボールが選定するバロンドール（世界最優秀選手）の表彰式が22日にパリで行われ、フランス代表FWウスマヌ・デンベレ（28）が初受賞した。昨季パリ・サンジェルマン（フランス）で公式戦35得点15アシストを記録してクラブの悲願だった欧州チャンピオンズリーグ（CL）初優勝に加え、フランス1部、フランス杯との3冠に貢献。CLのMVPにも選ばれた。フランス人では2022年のベンゼマ以来、6人目の受賞だった。
デンベレは受賞のスピーチで「本当に言葉がない。パリSGとともにとてつもないシーズンだった。2023年に私を迎え入れてくれたチームに感謝したい」と涙を抑えられなかった。「我々はほとんど全てを獲得した。この個人賞はチームの成果。バロンドールはキャリアの目標ではなかったが、チームがチャンピオンズリーグを制するために努力した」と語った。
30人の候補にはパリSGから最多の9人が選ばれ、MFビティーニャが3位になるなどL制覇を支えた4人が10位までに入った。アルケライフィ会長は「これはクラブ全体の努力の結果。若い選手もスターもチームのために働いてきた」とデンベレの受賞とチームの躍進を喜んだ。
18歳のスペイン代表FWラミネ・ヤマルは公式戦18得点21アシストを記録したバルセロナ（スペイン）でスペイン1部とスペイン国王杯の2冠に貢献。最年少受賞の期待が懸かった中で昨季の8位を上回ったものの、2位に終わった。
【バロンドール投票順位】
（1）デンベレ（フランス、パリSG）
（2）ヤマル（スペイン、バルセロナ）
（3）ビティーニャ（ポルトガル、パリSG）
（4）サラー（エジプト、リバプール）
（5）ラフィーニャ（ブラジル、バルセロナ）
（6）ハキミ（モロッコ、パリSG）
（7）エムバペ（フランス、Rマドリード）
（8）パーマー（イングランド、チェルシー）
（9）ドンナルンマ（イタリア、パリSG→マンチェスターC）
（10）メンデス（ポルトガル、パリSG）
（11）ペドリ（スペイン、バルセロナ）
（12）クバラツヘリア（ジョージア、ナポリ→パリSG）
（13）ケーン（イングランド、Bミュンヘン）
（14）ドゥエ（フランス、パリSG）
（15）ギョケレシュ（スウェーデン、スポルティング→アーセナル）
（16）ビニシウス（ブラジル、Rマドリード））
（17）レバンドフスキ（ポーランド、バルセロナ）
（18）マクトミネイ（スコットランド、ナポリ）
（19）ネベス（ポルトガル、パリSG）
（20）ラウタロ・マルティネス（アルゼンチン、インテル・ミラノ）
（21）ギラシ（ギニア、ドルトムント）
（22）マカリテル（アルゼンチン、リバプール）
（23）ベリンガム（イングランド、Rマドリード）
（24）ルイス（スペイン、パリSG）
（25）ドゥムフリス（オランダ、インテル・ミラノ）
（26）ハーランド（ノルウェー、マンチェスター・C）
（27）ライス（イングランド、アーセナル）
（28）ファンダイク（オランダ、リバプール）
（29）ウィルツ（ドイツ、レーバークーゼン→リバプール）
（30）オリーセ（フランス、Bミュンヘン）