◇セ・リーグ 阪神2-3ヤクルト（2025年9月22日 神宮）

敗戦後の阪神監督・藤川球児は「悔しさと情けなさが糧となる」と言った。3連敗で、リーグ優勝を決めてからは5勝7敗である。目の前の勝敗は無関係とはいえ、悔しいのである。

野球に関する作品も多い作家・重松清は＜「必死」と「悔しい」は、根っこのところでつながっている＞と『ウイニングボール』（文春文庫）で書いている。阪神は懸命に戦って敗れたのだ。

だから試合は見応えがあった。先発・才木浩人が右足に打球を受けて降板した6回裏1死三塁で緊急登板した畠世周や、7回裏1死一、三塁を招いた及川雅貴は失点を許さなかった。ピンチでの投球にすごみがあった。ともにホールド（H）がついて、今季チーム180ホールドポイント（HP）。今季奮闘してきた救援陣にプロ野球新記録の勲章ができた。

相手先発が昨年までの同僚、青柳晃洋なので思いだした。藤川との雑談で「何のために野球をやるのか」という話題になった。プロは野球で給料をもらうわけだが「お金のためだけにやるのはむなしい」と話していた。「青柳は高額年俸をなげうってアメリカに渡り、マイナーでやっていた。僕はただで野球をやったこともあります」

青柳は昨季年俸が2億1000万円（推定）からフィリーズとマイナー契約。年俸1000万円ほどだったろう。「お金よりも大切なものがある。挑戦したい、経験したい、勝負したい気持ちがお金を凌駕（りょうが）した」と語っていた。

藤川は大リーグから帰国した2015年6月、独立リーグ・高知に入団した際、無報酬だった。生まれ育った故郷の子どもたちに夢を与えたいとの思いがあった。

映画『フィールド・オブ・ドリームス』の原作、W・P・キンセラの『シューレス・ジョー』（文春文庫）に、ジョー・ジャクソンが「おれは野球を愛していた」と語るくだりがある。「食うために野球をやらなきゃならなかった。ほんとはただで野球をやって、ほかの仕事で食いたかった。肝心なのは試合、球場、匂い、音だった……」

青柳は5回2失点。佐藤輝明が相当低い球を左中間に39号ソロ、前川右京は沈む球を左中間に適時二塁打した。好勝負だった。涼やかな秋風吹く神宮で、猛虎たちは「悔しさ」という醍醐味（だいごみ）を味わったのである。 ＝敬称略＝

（編集委員）