¡¡10·î23Æü¤Î¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È1¤«·î¤Û¤É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2·³¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤â¡¢Ê£¿ô¤Î»ØÌ¾¸õÊä¤¬ºÇ¸å¤ÎÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Ë¤«¤±¤ë¡£ºò½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿²¼ÀîÈ»Í¤Åê¼ê¤¬¡¢8·î31Æü¤Ë1·³½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£Áª¼ê¤È¼þ°Ï¤Î¸«Êý¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤È¤Ï¡£¡Ê¿ô»ú¤Ï9·î22Æü¸½ºß¡Ë
¡¡²¼Àî¤Ïºò½©¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤«¤éÆÈÆÃ¤Îµå¶Ú¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢5·î¤Ë»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¡£¤½¤·¤Æ8·î31Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤·¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤ÎÉð´ï¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢NPB¤ÎÀ¤³¦¤Çµï¾ì½ê¤òºî¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¡¢²¼Àî¤¬¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç»Ä¤·¤¿¿ô»ú¤Ï¡¢40»î¹ç¤Ç4¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.86¤È·è¤·¤ÆÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Â¦¤Ç¤Ï¡¢102Ã¥»°¿¶¤¬¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¡¢ÀèÈ¯¤Ç¤âÃæ·Ñ¤®¤Ç¤â¡¢Ê¿¶Ñ¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤ÎÁª¼ê¤ËNPBµåÃÄ¤«¤é¤ÎÄ´ºº½ñ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ØÌ¾¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï²¼Àî¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁª¼ê¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¼ÂÀÓ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÆâ³°¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ³°Åª¤Ë¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿Áª¼ê¤Ë¤â¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¤¢¤ë¡£²¼Àî¤Ï2000Ç¯3·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢26ºÐ¤Ë¤Ê¤ë³ØÇ¯¤«¤éNPBÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ¾¡´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç3Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤À¤±¤É¡¢Âç³Ø¤ò½Ð¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¤¤¤¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤È¸«¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡£ÀèÈ¯¤Ç¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤â¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ð¡È»Å»ö¡É¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤À¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
²¼Àî¤ÎÎý½¬Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¾åÂ¼ÃÎµ±¤ËÍ¿¤¨¤¿¼«¿®¡ÄÀ®¸ù¤¬Êªº¹¤·¤Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²¼Àî¤Î1·³¾¡Íø¤¬¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÍ¿¤¨¤¿¼«¿®¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£Æ±³ØÇ¯¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤Î¡ÈÁêËÀ¡É¤À¤Ã¤¿¾åÂ¼ÃÎµ±Åê¼ê¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤¬1·³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ½é¾¡Íø¤Þ¤Çµó¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢Âç¤¤¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¤Î1·³¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦Êªº¹¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£º£¤Ç¤â¤ª¸ß¤¤¤ËÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÊÑ²½¤ò»ØÅ¦¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾åÂ¼¤Ï¤³¤Î2Ç¯´Ö¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔÆ°¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤À¡£ºòµ¨¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï20¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÂ´3Ç¯ÌÜ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ºòÇ¯¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¥À¥á¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤È¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó¡£ÀäË¾´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤ÎÊÑÂ§¥Õ¥©¡¼¥à¤òÀ¸¤«¤½¤¦¤È¡¢¤â¤¦°ìÅÙÁ°¤ò¸þ¤¤Ê¤ª¤·¤¿º£µ¨¡¢53»î¹ç¤ËÅê¤²28¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2.10¤È¤µ¤é¤Ë¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¥É¥é¥Õ¥È¤òÂÔ¤Ä¡£¡Ö¸åÈ¾¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¡¢µîÇ¯¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢140»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ëÄ¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦½Ñ¤¬¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¥Ð¥Æ¥Ð¥Æ¤À¤Ã¤¿²Æ¾ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¼Â¤ê¤Î½©¤Ë¤«¤±¤ë¡£
¡¡ÉðÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¾åÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¥ê¡¼¥°¤ÇÅê¤²¤ë¥Ú¡¼¥¹¤¬ÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤¿¤«¤Ê¡£¾õÂÖ¤¬°¤¤»þ¤Ç¤â¡¢¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤È¡£ºÇ¸å³ä¤êÀÚ¤Ã¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¤ò¡¢ºÇÄã1ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤À¤È¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¡£¡ÖNPB¤Ïº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤³¤Ç¤âÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÍÞ¤¨¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢²¿¤È¤«ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤«¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Î²ÝÂê¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¡¡2·³¤ÏÍèµ¨¡¢¸½ºß¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Î2¥ê¡¼¥°À©¤«¤é¡¢1¥ê¡¼¥°3¥°¥ë¡¼¥×À©¤Ë²þÊÑ¤µ¤ì¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾åÂ¼¤¬º£µ¨»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë28¥»¡¼¥Ö¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë2023Ç¯¤ÎÀ¶µÜ¸×ÂÀÏ¯Åê¼ê¡Ê³ÚÅ·¡¢¸½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬»Ä¤·¤¿22¥»¡¼¥Ö¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥óµÏ¿¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¥ê¡¼¥°µÏ¿¤È¤·¤Æ¸åÀ¤¤Ë»Ä¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¸½ºß¥È¥Ã¥×¤Î¿Á¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤òÈ´¤±¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤ë¡£¸½ºß¤Îº¹¤Ï¡Ö2¡×¡£¿ô»ú¤â¡¢Ãæ¿È¤â¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤·¤Æ¡¢NPB¤ÎÀ¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤±¤ë¤«¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦±©Ä» ·ÄÂÀ / Keita Hatori¡Ë