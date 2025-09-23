ご家族以外には警戒心が強い猫さんのお家に、おじいちゃんが来たら…？ご家族もびっくりの反応を見せた猫さんに、注目が集まっています。

話題となった投稿は記事執筆時点で2.6万回再生を突破し、「めっちゃ癒されました」「爺には動物に好かれる何かがあるのかなあ…？」といったコメントが寄せられました。

【動画：お家にやって来たおじいちゃんに……】

ぽんすけくんとはなちゃん

YouTubeチャンネル『コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】』に投稿されたのは、おじいちゃんに驚きの反応を見せた猫さんの様子です。

ある日、先輩コーギーの「はな」ちゃんのベッドを占領して、ニャルソックに励んでいたという猫の「ぽんすけ」くん。しかしはなちゃんは特に気にせず、知育玩具をママさんに丸投げしたり、パパさんたちの帰宅を喜んでうねうねと転げまくったりと、お茶目な姿を見せていたといいます。

まさかの大興奮

そんなふたりのお家に、一緒に食事に行く約束をしていたというおじいちゃんが来たそう。すると、ぽんすけくんはおじいちゃんの匂いをくんくんと嗅ぎまくって、なぜか大興奮！二足立ちになってしまうほど夢中で、離れようとしなかったそうです。

さらに、イスに座っていたおじいちゃんの足をよじ登ってテーブルの上へ。とても積極的な様子ですが、普段はご家族以外には警戒心が強めで隠れてしまうというぽんすけくん。あまりにも珍しい姿に、ご家族揃って驚きの声を上げてしまったといいます。

メロメロの原因は…

ぽんすけくんをメロメロにしてしまった匂いの正体ですが、実家の猫「ミィ」ちゃんの可能性もあるのだとか。狩りが得意なかなり気性が荒い女の子だそうで、ぽんすけくん、強い女の子の匂いに惹かれたのでしょうか…。

とはいえ、顔を見つめて鳴き声を上げる姿はおじいちゃんに懐いているようにも見え、真相は謎のまま。ご家族にもわからなかったそうです。その後もしばらく匂いを嗅ぎ続けると満足したようで、やっと落ち着きを見せたというぽんすけくんなのでした。

投稿には「ぽんちゃんかわいい」「あのぽんちゃんが！おじいちゃんも喜んでますよ」「おじいちゃんは必要以上に構ったり触ったりしないからぽんちゃんからすると安心して匂い確認できるのかも！」「来客にはすっ飛んで隠れるぽんちゃんが全然警戒心持ってないのスゴイですね！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】』では、ぽんすけくんとはなちゃんとご家族の日常の様子が投稿されています。ふたりのおもしろかわいい姿をたくさん見ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】」さま

執筆：くるみ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。