スポーツ専門局「ESPN」電子版が22日、MLBのプレーオフ先発ローテーションをランク付けした。

7試合シリーズを前提に、投手がどれだけ多く登板機会を得るかを基準にしている。つまり、1番手と2番手の先発が最も大きな影響を持ち、プレーオフは往々にして「エースを繰り返し起用し、残りは状況に応じてやり繰りする」戦いになるからだ、としている。

1位はドジャース。山本由伸、タイラー・グラスノー、ブレーク・スネル、大谷翔平、クレイトン・カーショー、エメット・シーハンの6人だ。エースは山本。防御率、奪三振率、与四球率、ゴロ率すべてが平均以上。今季の投手WARはベースボールリファレンスが4.5、ファングラフスは4.7だ。エース格としてサイ・ヤング賞投票の候補にもなっている。ドジャースがトップ評価を得る最大の理由だ。残りのローテーションはグラスノーとスネルが確実にローテーションに入り、4番手はカーショーの可能性が高い。大谷とシーハンはシリーズ展開に応じて柔軟に起用される、としている。

2位はフィリーズ。クリストファー・サンチェス、ランヘル・スアレス、ヘスス・ルサルド、アーロン・ノラ、タイワン・ウォーカーだ。フィリーズの上位4人は明確。今季は80イニング以上投げた先発が6人いるが、ザック・ウィーラーは故障でシーズン終了。それでもサンチェス、スアレス、ルサルドはエースを務められる実力を示した。ノラは被本塁打の多さが懸念点だが、長年の実績でプレーオフで信頼できる存在だ。

3位はマリナーズ。ローガン・ギルバート、ブライアン・ウー、ジョージ・カービー、ルイス・カスティーヨ、ブライス・ミラーだ。もしカービーとミラーが今季成績を落とさなければ、さらに上位に入っていたかもしれない。逆に、ギルバートとウーは着実に成長を続けた。特にギルバートは直球の平均球速が昨年より1.2マイル低下しながら、今季は奪三振率が急上昇した。

4位以降はタイガース、ブルワーズ、レッズ、アストロズ、パドレス、レッドソックス、カブス、ヤンキース、ブルージェイズ、メッツ、ガーディアンズとなっている。