「え、同じ顔？」１歳でお姉ちゃんになった女の子、双子の“弟たち”との初対面に1920万再生「なんて綺麗な二度見」
双子の弟たちが生まれ、1歳でお姉ちゃんになった女の子。双子の兄とは対面していたが、双子の弟とは初めての対面だったという。弟2人の顔がまったく同じであることに驚く様子を収めた動画は1920万回再生され、「優しいお姉ちゃんだ」「微笑しい光景ってこういうことを言うんだな」などの多くのコメントが寄せられた。1歳の娘さんと双子の弟たちの関係性や年子育児で心がけていることについて、投稿者のママに話を聞いた。
【動画カット】「え！同じ顔？」「どういうこと？」戸惑い隠せず、二度見が止まらない1歳姉
■初めて双子の弟と対面「まだ1歳の娘が赤ちゃんを愛おしいと思えることにびっくり」
――双子の弟くんたちが退院し、同じ顔に驚く娘さんの動画が1920万回再生され、話題になっています。動画撮影時の状況について、教えてください。
「双子の弟が無事に退院し、保育園から帰宅した長女がどんな反応をするか、思い出として残したく動画を回しました」
――双子の弟くんたちが同じ顔だということに気づき、戸惑いながらも喜んでいる娘さんの笑顔が非常に印象的でした。この娘さんの表情を見たとき、どのようなご心境でしたか？
「ただただ可愛いなと思い、とても嬉しかったです。パパとは、まだ1歳の娘が赤ちゃんを愛おしいと思えることにびっくりだねと話しました」
―― 出産してから退院されたママと１週間ぶりの再会の動画も「泣ける…可愛すぎる」「1週間も頑張ったんだね」と多くの反響がありました。1週間ぶりにママと再会した娘さんはどんな様子でしたか？
「私を見た瞬間に目に涙をいっぱい溜めて、走ってきてくれました。急にお母さんが1週間いなくなって、本当に不安で悲しい思いをさせてしまったんだなと。たくさん甘えさせてあげようと思いました」
■ゴミ捨てやお片付けで“お姉ちゃん”になったことを実感「双子の弟たちが本当に大好きで毎日お世話しています」
――双子の弟くんたちが生まれてから、約4ヵ月経ちますが、娘さんと弟くんたちはどのような関係性でしょうか？
「お姉ちゃんは、双子の弟たちが本当に大好きで毎日お世話をしたがります。弟たちはやられたい放題ですね（笑）」
――年が近いと上のお子さんが赤ちゃん返りをしてしまうというお声もありますが、出産されてから娘さんが「お姉ちゃんになったな」と感じる瞬間はありましたか？
「弟たちのオムツを変える時は、いつもオムツをゴミ箱に捨てに行ってくれて、ミルクを飲み終わった時には、飲み終わった哺乳瓶をキッチンまで持っていてお片付けしてくれます。 ほかにも泣き出したら、『えんえんしてるよー』と教えてくれ、頭をよしよししてくれます」
――娘さん、とてもしっかりしていて頼もしいですね！ この先、お子さんたちとどのように過ごしていきたいですか。
「ただただ子どもたちが元気で育ってくれたらそれだけで幸せです。1歳で急にお姉ちゃんになったので、寂しい思いをなるべくさせないように、今はとにかくお姉ちゃんを優先して育児することに心がけています。お家でもたくさん体を動かして遊べるスペースがあるので、今後は子どもの目線になって一緒にたくさん遊んで過ごしたいです」
