テレ東『バス旅』千葉・房総半島舞台に陣取り合戦 太川陽介チームに糸井嘉男＆マーシュ彩【コメントあり】
テレビ東京系『ローカル路線バス乗り継ぎ対決旅 陣取り合戦 第17弾 秋の千葉・房総半島攻略SP』が、24日午後6時25分から放送される。
【写真】気合十分！『バス旅』陣取り合戦第17弾に出演するゲストら
今回の陣取り合戦の舞台は、千葉県。東京ディズニーリゾートの最寄り駅「舞浜駅」をスタートし、ゴールはこれからの季節、絶景の紅葉が見られる養老渓谷の中でも随一の景観を誇る「粟又の滝」という千葉県縦断ルート。千葉県内の53市町村を陣地に見立て、ゴールを目指して路線バスを乗り継ぎながら、決められた名所・名物を堪能。最終的により多くの陣を取ったチームの勝ちとなる。
リーダー・太川陽介が率いるのは、「超人」の愛称でバラエティーでも大活躍中の元プロ野球選手・糸井嘉男と、旅番組は初出演となる日本テレビ系『ZIP！』でお天気キャスターを3年間務めたお天気スペシャリスト・マーシュ彩。対するリーダー・河合郁人のチームには、映画やドラマ、バラエティーと幅広く活躍する筧美和子。さらに持ち前の明るいキャラクターで、子どもから大人まで親しまれるぺこぱ・シュウペイが加わる。
【コメント】
■太川陽介
今までにこんなことはなかったんですが、今回はなぜか河合くんたちと何度も鉢合わせしたので、そこが一番の見どころですね。なんせ、同じバスに2度乗った（笑）。相手はどこで降りるのか、手の内は見せられない、その心理戦も楽しんでほしいです。糸井嘉男くんは出身地が京都府の同郷で、とにかく明るくて気が合いました。マーシュ彩ちゃんは、最高気温30度以上という暑さの中でも弱音を吐かず最後までくらいついてきて、その頑張りがうれしかったです。最後まで、陣を取って取られてのおもしろい展開になっているので、ぜひお楽しみください。
■河合郁人
今回は、今まで2勝している得意の千葉県が舞台だったので、過去の記憶を呼び起こしつつ、自信をもって挑みました。シュウペイくんはプライベートでも仲が良く、同い年ということもあり、元気担当で盛り上げてくれました。筧さんはパワフルですね。天然でかわいらしい部分もあるんですが、途中で急に覚醒して僕たちを引っ張ってくれました。太川さんチームとのバッティングも多く、その場での駆け引きも難しかったです。体力だけではなく、頭も使っています。今までの陣取りではなかったような焦りの表情も見られるんじゃないかな。とにかく、陣取り合戦史上、一番熱い戦いになっていると思います！
