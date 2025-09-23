インテル・マイアミのリオネル・メッシがDCユナイテッド戦で2ゴール1アシストの活躍をみせ、チームの勝利に大きく貢献した。



試合は35分にメッシが浮き玉のスルーパスをタデオ・アジェンデへ送り、先制点をアシスト。すると54分にはドリブルで圧巻のプレイを披露する。



メッシは右からボックスを目指してドリブルを開始すると、背後や右から相手の強いプレッシャーを受けつつも巧みにキープし、最後はボックス内に進入してDFに囲まれながらもシュートまで持ち込んだ。





このチャンスは惜しくもGKの手を弾き、バーにも阻まれてしまうが、この後のゴールを十分予感させるキレのある動きだった。そしてチームが同点に追いつかれた後の66分、やっぱりメッシがゴールをこじ開けた。一度ボックス内で最終ラインから抜け出すもパスが出てこず、動き直しのために戻ると、足元にピタリと縦パスが通った。メッシはその場で華麗なターン。すかさずゴールへと流し込んで勝ち越しゴールを決めてみせた。しかしまだこれでは終わらない。さらに85分には、ペナルティアーク手前でセルヒオ・ブスケツの横パスを受けると、左足でゴール左上へ狙い澄ましたシュートを放ち、2点目をマーク。この日、メッシはチームの全3ゴールすべてに絡む活躍でチームの勝利に貢献した。インテル・マイアミは現在、イースタン・カンファレンスで5位につけており、次節は4位のニューヨーク・シティFCと対戦する。メッシの卓越したプレイが、次戦でも見られるか注目が集まる。