プロ野球・巨人の岸田行倫選手が、打席での意識などについて明かしました。

ここまで83試合に出場している岸田選手。前半戦で多くスタメン起用となっていた甲斐拓也選手が離脱する中、岸田選手も65試合でスタメンマスクをかぶるなど先発起用を重ねています。リードでの貢献もさることながら、岸田選手はバッターとしても躍動。8月30日には自身初となる4番起用にも応えました。そんな岸田選手は規定打席に到達していないものの、得点圏打率はチーム野手でトップとなる「打率.360」をマークしています。

得点圏での意識について聞かれた岸田選手は「あんまり打順とかも意識してないんですけど、得点圏で回ってきたらいい意味で割り切って『打てなくてもしょうがないや』ぐらいの気持ちで、思い切ってスイング仕掛けていくのは意識してやってます」とコメント。

その理由について「僕キャッチャーなんで。そういう場面が逆に守備の時に来たときに、どんどん振ってこられるバッター嫌ですし」と語り、「抑えられるか打たれるかのどっちかだと思うんで、自分がバッターの時は腹くくっていってます」と、その思いを明かしました。

2位でのCS進出へ負けられない戦いが続いている巨人。岸田選手も「優勝は逃してしまったんですけど、クライマックスを本拠地で開催できるかっていうのもだいぶ大きく変わってくると思うんで。残り試合少ない中でしっかり全部勝てるように頑張っています」と語りました。

(9月22日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)