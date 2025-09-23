【天気】北海道〜東海は行楽日和 四国や九州などで雨
＜天気＞
23日（火）は、北日本と東日本は秋の高気圧に覆われます。北海道〜北陸は秋晴れになるでしょう。関東や東海は時折雲が出ますが、晴れてにわか雨もなさそうです。行楽日和になるでしょう。
いっぽう、西日本は雲が広がります。中国・四国や九州は雨が降り、高知や宮崎など太平洋側では雨が強まるところがあるでしょう。道路の冠水などにお気をつけください。大阪など近畿も夜は雨になるでしょう。
＜予想最高気温＞
22日（月）と同じくらいになるでしょう。晴れる北日本と東日本はカラッとした暑さになりそうです。西日本は湿度が高く、日中はムシムシするでしょう。
札幌 23℃（9月中旬並み）
仙台 24℃（平年並み）
新潟 28℃（9月上旬並み）
東京 26℃（平年並み）
大阪 29℃（9月中旬並み）
福岡 29℃（9月中旬並み）
＜週間予報＞24日（水）までは晴れるところが多いでしょう。25日（木）は北海道〜北陸で雨になりそうです。太平洋側も所々で雨が降るでしょう。26日（金）と27日（土）は晴れて、夏の暑さが戻りそうです。28日（日）〜29日（月）は西から雨になるでしょう。