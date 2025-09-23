好き＆行ってみたい「愛媛県のダム」ランキング！ 2位「野村ダム」、6票差の1位は？【2025年調査】
自然の恵みを蓄え、私たちの暮らしを豊かにするダム。All About ニュース編集部では、2025年8月26日〜9月2日の期間、全国10〜60代の男女224人を対象に、「ダム（中国・四国地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい愛媛県のダム」ランキングの結果をご紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「釣りが盛んに行われており、たくさんの魚が釣れて楽しめる場所だと思います」（30代女性／京都府）、「春にのむらダム祭りというのがあり、桜も楽しめ祭りも楽しめるから」（30代男性／鳥取県）、「ダム湖を中心に自然散策や撮影スポットとして人気。ダム内部の見学ツアーも実施されている」（40代女性／愛知県）、「イルミネーションが綺麗だから」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「春に行けばダム湖畔で花見ができ、景観がとても華やかだから」（40代男性／静岡県）、「景観が美しく、写真を撮りながら散策したいと思ったから」（30代男性／富山県）、「周囲は水と緑に囲まれたダムで、バーべキューハウスもありキャンプやサイクリングもできます」（60代男性／兵庫県）、「ダム周辺の公園でレジャーも楽しめるから」（60代男性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：野村ダム／27票肱川の上流に位置する野村ダムは、豊かな自然に抱かれた静かなダムで、アウトドア好きにはたまらないスポットです。周辺には遊歩道やキャンプ場が整備されており、季節を感じながらのハイキングや家族でのレジャーにもぴったり。ダム湖ではバスフィッシングが人気です。春の新緑や秋の紅葉が山肌を彩る風景はどこか懐かしく、訪れる人の心を和ませます。派手な観光地とは異なり、自然とじっくり向き合えるのが魅力。週末にふらっと出かけたくなるような、落ち着きのあるダムです。
1位：朝倉ダム／33票今治市にある朝倉ダムは、自然と調和した美しい景観が広がる多目的ダム。ダム周辺には歩道や公園も整備されており、のんびり散策を楽しむ人も多いです。春には朝倉ダム湖畔緑水公園を彩る700本以上の桜並木が見事で、穏やかな湖面に映る花の風景は、まさに一幅の絵のよう。写真映えするスポットとしても人気で、地元の人から観光客まで幅広く親しまれている存在です。
