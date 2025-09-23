“ベイマックス”のナムコ限定プライズが登場！ おもちのような触り心地の「クッション」など2種類
ディズニーの人気キャラクター“ベイマックス”をモチーフにしたプライズが、9月26日（金）から、全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」限定で順次展開される。
【写真】ほんのり染まったほっぺがキュート！ もちもちの「クッション」
■人気のベイマックスグッズが登場
今回投入されるプライズは、かわいくて癒やされるベイマックスを再現した「ベイマックス でっかちマスコット」と「ベイマックス スーパーギガザッカもちもちクッション」の2種類。
「ベイマックス でっかちマスコット」は、さまざまな衣装に身を包んだベイマックスがかわいい“頭でっかち”なデフォルメマスコットで、持ち歩きにちょうどいいサイズで展開される。
また、おもちのような触り心地とほんのり染まったほっぺがキュートな「ベイマックス スーパーギガザッカもちもちクッション」が登場。いずれも、数量限定のため早めのチェックが必要だ。
