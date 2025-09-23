“グラビアピアニスト”音羽美奈、衝撃の“滝行ふんどし”カット ギャップで魅了
グラビアアイドル、ピアニスト、コスプレイヤーなどとして活動する音羽美奈が、22日に発売された『週刊SPA!』9月30日号の「推し撮」に初登場。“滝行ふんどし”という衝撃のグラビアに挑戦した。
【写真】衝撃の真っ赤な“滝行ふんどし”カットを披露した音羽美奈
1998年10月10日生まれ、北海道出身の音羽は身長164センチ、B98・W62・H90という迫力のプロポーションの持ち主。フェリス女学院大学を卒業後、コスプレイヤー、ピアニスト、さらにアート作品の個展開催など多方面で活動してきた。
誌面では、滝に打たれながらふんどし姿で挑むシーンを中心に、気迫と透明感を兼ね備えたカットを収録。ピアノ演奏配信など、普段の知的でアーティスティックな一面とは異なる大胆な表情を見せ、ギャップでファンを魅了している。
同号には、表紙と「美女地図」に白濱美兎、「グラビアン魂」に空峰凛も登場する。
【写真】衝撃の真っ赤な“滝行ふんどし”カットを披露した音羽美奈
1998年10月10日生まれ、北海道出身の音羽は身長164センチ、B98・W62・H90という迫力のプロポーションの持ち主。フェリス女学院大学を卒業後、コスプレイヤー、ピアニスト、さらにアート作品の個展開催など多方面で活動してきた。
誌面では、滝に打たれながらふんどし姿で挑むシーンを中心に、気迫と透明感を兼ね備えたカットを収録。ピアノ演奏配信など、普段の知的でアーティスティックな一面とは異なる大胆な表情を見せ、ギャップでファンを魅了している。
同号には、表紙と「美女地図」に白濱美兎、「グラビアン魂」に空峰凛も登場する。