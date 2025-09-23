高学歴アイドル・水瀬陽菜乃、初グラビアでHカップの衝撃スタイル
モデルやアイドルとして活動中の水瀬陽菜乃が、22日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。
【写真】Hカップの衝撃スタイル！初グラビアの水瀬陽菜乃
自身初のグラビア挑戦となった今回、透け感のあるランジェリーを身にまとい、おっとりした癒し系の雰囲気に似つかないHカップの衝撃的なプロポーションを見せつけている。
都内の名門女子高を卒業後、明治大学に進学という経歴も持っているが、インタビューでは、東京の江戸前寿司屋に生まれ、芸能の仕事を目指した経緯とその半生について語っている。
同号には、沢美沙樹、西村歩乃果、古畑奈和、相川暖花、さかいゆりや、水瀬陽菜乃らが登場する。
