『オモウマい店』1年ぶりに再訪すると…衝撃の「大赤字」新メニュー
きょう23日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』（毎週火曜 後7：00）は、「ヤマタくん」を1年ぶりに再訪する。
【オモウマ写真】総重量1.6キロの穴子天丼（1980円）
千葉県銚子市にある、新鮮なマグロが安くボリューミーにいただける海鮮食堂「ヤマタくん」。漁港から直送された生本マグロの中トロや大トロなどネタ6種、ごはんおかわり自由の「刺身定食」（1650円）をはじめ、総重量1.6キロ、天ぷら8種に刺身付き、ネタ・ごはんおかわり自由の「穴子天丼」（1980円）など、そのボリュームは健在。物価高騰の中でもお店の特徴を守り続けている。
そんな同店が新しくはじめたのが「朝定食」。刺身盛り合わせ、太巻き、にぎり寿司、蒸し牡蠣、エビフライ、煮物の6点がセット。店主が「大赤字」と言うその値段は衝撃の…。
MC：ヒロミ
進行：小峠英二
ゲスト：増田貴久（NEWS）、河田陽菜・森本茉莉（日向坂46）
