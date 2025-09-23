SEVENTEENの弟分・TWS、カムバック決定 先行公開曲ではヒップホップエネルギーが爆発
6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が、4thミニアルバム「play hard」を10月13日にリリースし、カムバックすることを発表した。
【動画】さわやかなイメージを一新！ヒップポップもこなすSEVENTEENの弟分・TWS
所属レーベル・PLEDIS Entertainmentは22日午前0時、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルに4thミニアルバム「play hard」の先行公開曲「Head Shoulders Knees Toes」のミュージックビデオティーザーを掲載し、同日午後6時に「Head Shoulders Knees Toes」のミュージックビデオを公開した。
同ミュージックビデオのハイライトは、パワフルなパフォーマンス。ダイナミックな動作の中でダンサーたちとともに繰り広げる群舞は、並外れたスケールで視線を圧倒する。サビでは「Head shoulders knees and toes」という歌詞に合わせ、体のラインや関節を“頭からつま先まで”活用して楽しさを加え、ダンスブレイクでは寝た姿勢から手を使わずに一気に跳ね上がるKip-upテクニックを披露している。
「Head Shoulders Knees Toes」は、TWSの自由で果敢な魅力を最大化した楽曲。目標に向かって限界なく突き進むメンバーのストーリーをヒップホップサウンドで描き出した。特に、みずみずしい視線で世界と向き合ってきたメンバーの成長した姿が際立っている。少年らしさに満ちていたボーカルから、より力強いラップを放つTWSの声が新鮮である。
「Head Shoulders Knees Toes」が収録された4thミニアルバム「play hard」は、10月13日午後6時に発売される。アルバム名には「青春と情熱をすべて投じ、全力で臨もう」という意味が込められている。このメッセージを直感的に示す先行公開曲を皮切りに、TWSは固有ジャンル「Boyhood Pop」の領域を多角的に拡張し、下半期を盛り上げる。
