「鳥貴族」を“貴族”が集う店と勘違い！バイトを始めた世界的音楽家、驚きのその後

まもなく最終回を迎える『激レアさんを連れてきた。』。

9月22日（月）の放送では、以前番組に登場した激レアさんたちの近況を紹介。「世界的バイオリニストとしてずっとヨーロッパの貴族の前で演奏していたので、居酒屋・鳥貴族を貴族が集まるサロンと勘違いして、とりあえず働いていた人」がスタジオに登場した。

【映像】愛子さまもご臨席！世界的バイオリニストの“激レア”近況

スミさんは、日本バイオリン界の父・鷲見三郎を祖父にもつバイオリニスト。

中学2年生で渡米し、名門・ジュリアード音楽院に入学すると、あのカーネギーホールでリサイタルも開催。その後イタリアへ渡り、貴族が集まるサロンで日々演奏するなど、華やかなヨーロッパセレブ生活を送ってきた。

そんな彼女が40歳で日本に帰国した際、「世間について勉強をせねば」と思い立ち、働くことを決意する。

そして、ひょんなことから居酒屋「鳥貴族」を「貴族が集まるお店ならワタクシ慣れてますわよ」と勘違い。豪邸からタクシーで通いながら9カ月間もアルバイトしていた。

前回の番組放送から7年が経ち、スミさんはバイオリニストとしてますます活躍していた。

今年のコンサートには、なんと天皇皇后両陛下の長女・愛子さまがご列席されたと明かし、スタジオを驚かせた。

さらに、鳥貴族にすっかり惚れ込んだスミさんは、知り合った世界中の音楽家たちに鳥貴族をプレゼンしているという。その結果、鳥貴族に“ガチ貴族”たちが集まっているのだとか。

鳥貴族での貴重なアルバイト経験を活かし、バイオリニストとして成長を続けるスミさん。「味が美味しくてお腹がいっぱいになりますし、とても居心地がよくて、日本が誇る鳥貴族だなと思います」と、その魅力を力説していた。