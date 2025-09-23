10月7日よりフジテレビ系で放送がスタートする佐藤隆太主演の火9ドラマ『新東京水上警察』の第1話から第3話のゲストとして、山崎裕太、柴田理恵、山野海の出演が決定した。

本作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材にし、佐藤演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う“マリン×クライムエンターテインメント”。船や海のシーンを大スケールで描き、シーチェイスや海上アクションなど、これまでの警察ドラマの常識を超えた作品となる。

原作小説の『波動』編にあたる第1話から第3話のゲストとして、山崎、柴田、山野の出演が決定。

フジテレビ系の連続ドラマは、2008年の『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』以来、17年ぶりの出演となる山崎が演じるのは、東京湾岸エリアを中心に違法行為を繰り返している田淵響。船の運転ができ、血の気が多く好戦的で、現在もどこかの強盗グループで悪事を働いているようで、佐藤演じる碇拓真から逃れようとしているが……。

柴田と山野は、松本怜生演じる三上慎吾が働く介護施設「キズナオーシャン豊洲」の入居者・福留洋子と、施設長の四倉絵美子をそれぞれ演じる。福留は、とある出来事をきっかけに、碇と加藤シゲアキ演じる日下部峻に関わるようになる。

あわせて、山崎、柴田、山野からはコメントも到着している。

■コメント・山崎裕太冷徹でクレイジーなキャラクターを監督とプロデューサーと共に作らせて頂きました。僕の役どころがこの作品のジャブになると思っています。佐藤隆太さんが演じる激アツ漢（おとこ）と冷徹クレイジーボーイの対峙も見どころになると思います。是非お楽しみに。

・柴田理恵一見すると妄想にとりつかれているかのように思える老婦人の役です。真実を訴えているのか、老人特有の妄想なのか。エキセントリックな行動をとる老婦人の話をじっくり聞いて、事件の解決の糸口を探る碇と日下部ですが、謎が謎を呼ぶ、一筋縄ではいかない展開をお楽しみいただけたらと思います。

・山野海四倉絵美子役を演じさせていただきました山野海です。今回、介護施設の施設長という役を演じるにあたり、いろんな書物を読ませていただきましたが、日々人手の少ない中、自分の時間も満足に作れず、それでも真摯に懸命に働いている職員たちの姿に本当に頭が下がりました。今の日本のまさに最重要な問題点。水上警察の皆様に我々介護施設の職員が、どのように絡んでいくのか、どうかご期待くださいませ。（文＝リアルサウンド編集部）