¡Ø¤Ü¤¯¤Û¤·¡Ù¤È¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¡©¡¡Âç¿¹Èþ¹á¤ÈÂçÀÐÀÅ¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Î°ã¤¤¤òÆÉ¤à
¡¡²Æ¥¯ー¥ë¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Âç¿¹Èþ¹á¤¬µÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤È¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿°Ê²¼¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤Û¤·¡Ù¡Ë¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ü¤¯¤Û¤·¡Ù¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¤Ê¤É¡È±§Ãè¡É¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ê¤¼Áý²Ã¡©¡¡Ãá½ø¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ìþ¤ä¤·
¡ü¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Î·ëËö
¡¡¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤Ï¥«¥ìーÂô·°¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬¸¶ºî¤Î¡¢½ª³è¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¼Ò²ñÇÉ¡Ö½ª³è¡×¥³¥á¥Ç¥£¡£ÆÈ¿È¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥¦ー¥Þ¥ó¤ÎÇìÊì¡¦»³¸ý¸÷»Ò¡Ê»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡Ë¤¬¼«Âð¤Ç¸ÉÆÈ»à¤·¤¿¤³¤È¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿Èþ½Ñ´Û¶ÐÌ³¤ÎÆÈ¿È½÷À¡¦»³¸ýÌÄ³¤¡Ê°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ë¤Ï¡¢ÅÔÄ£¤«¤é½Ð¸þÃæ¤ÎÆ±Î½¤ÎÇ¯²¼ÃËÀ¡¦Æá¿ÜÅÄÍ¥Ìï¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ç»à¤Ì¤¿¤á¤ÎÊýË¡¡á½ª³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ç¥Ü¥«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¤Ò¤È¤ê¡Ê°ì¿Í¡Ë¤Ç¤·¡Ê»à¡Ë¤Ë¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸«¤¿»þ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤ÏÃæÇ¯ÃËÀ¤Ç¡¢ÌÄ³¤¤È¤ÏÀÊÌ¤âÎ©¾ì¤â°ã¤¦¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É·ò¹¯ÌÌ¤ä·ÐºÑÌÌ¤Ç¤¤¤Ä¼«Ê¬¤Î¿È¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¾¿Í»ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥Ç¥£¤Î¼êË¡¤Ç¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÌäÂê¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢2000Ç¯Âå¤ËÂç¿¹¤¬µÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¡Ø¤¤ß¤Ï¥Ú¥Ã¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡ØÉÔµ¡·ù¤Ê¥¸ー¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂå¤â¤Î¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿Âç¿¹¤À¤¬¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¸½ÂåÅª¤Ê¥Æー¥Þ¤ò°·¤Ã¤¿»þ¤Ë¤³¤½¡¢Èà½÷¤ÎËÜÎÎ¤ÏÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤ÇËÜºî¤Ïµ×¡¹¤ËÂç¿¹Èþ¹á¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½ª³è¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤òÉÁ¤¯ºÝ¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¸ÉÆÈ»à¤ò¤É¤¦ËÉ¤°¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¿Æ¤Î²ð¸î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀè¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤À¡£Î¾¿Æ¤Î²ð¸î¤Î¿´ÇÛ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÌÄ³¤¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¤Âå¤È¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯ÉÁ¼Ì¤Ï¶µ°éÈÖÁÈ¤Î¤è¤¦¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤è¤ê¾×·â¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢°ìÊýÅª¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤ëÆà¿ÜÅÄ¤ÈÎø°¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÌÄ³¤¤¬ÈÝÄê¤·¤¿¤³¤È¡£
¡¡ÀµÄ¾¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¤È¸ÉÆÈ»à¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ËÜºî¤¬¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤òÀÚÃÇ¤¹¤ëÊª¸ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÉÆÈ»à¤òËÉ¤°¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤äÎø¿Í¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤Ê¤¤°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¿Í´Ö¤òÍ§¿Í¤ä¹ÔÀ¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Âç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¥»¥ª¥êー¤À¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤¬¤³¤¦»×¤¦¤Î¤ÏÃæÇ¯ÃËÀ¤À¤«¤é¤Ç¡¢½÷À¤Î¾ì¹ç¤ÏÌýÃÇ¤¹¤ë¤ÈÆá¿ÜÅÄ¤Î¤è¤¦¤ÊÃË¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤ÆÊì¿ÆÅªÌò³ä¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¶¦°ÍÂ¸Åª¹½Â¤¤«¤é¤¤¤«¤ËÆ¨¤ì¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¼«Î©¤¹¤ë¤«¤ÎÊý¤¬¡¢À¸¤¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡ü¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤È¡Ø¤Ü¤¯¤Û¤·¡Ù¤ÏÍýÁÛ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÀµÈ¿ÂÐ
¡¡°ìÊý¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤Û¤·¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥¯ー¥ë¥í¥¤¥äー¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿°Û¿§¤Î³Ø±à¥É¥é¥Þ¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÂç¿¹Èþ¹á¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¯ー¥ë¥í¥¤¥äー¤È¤·¤Æ»äÎ©¹â¹»¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿ÊÛ¸î»Î¡¦ÇòÄ»·ò¼£¡Ê°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡Ë¤ÏÀ¸ÅÌ¤ä¶µ»Õ¤Î´Ö¤Çµ¯¤³¤ë³Ø¹»Æâ¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ë¡Î§²È¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÌäÂê¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢ÌÕÌÜÅª¤ËÀµ¤·¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¿²ÈÂ²¤äÎø¿Í¤Ø¤Î¶¯¤¤°¦¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¡Î§¤ä³ØÌä¤Ëº¬º¹¤·¤¿ÍýÏ©À°Á³¤È¤·¤¿Àµ¤·¤µ¤ò¿®¤¸¤Æ¹ÔÆ°¤·¤è¤¦¤ÈÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎäÀÅ¤ÊÅÀ¤¬Âç¿¹Èþ¹áºîÉÊ¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ïº£¥¯ー¥ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÛ¸î»Î¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿ÂçÀÐÀÅµÓËÜ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤È¤Ï¹¥ÂÐ¾È¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤ÏºÊ¤Î¥Í¥ë¥é¡Ê¾¾¤¿¤«»Ò¡Ë¤¬¡Ö¸µÎø¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦»¦¿Í»ö·ï¤ÎÆæ¤¬°ú¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤¿ÊÛ¸î»Î¤ÇÉ×¤Î¹¬ÂÀÏº¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤Ï¥Í¥ë¥é¤«¤éË¡Î§Åª¤Ê¿¿¼Â¤È²ÈÂ²¤Î¿¿¼Â¤Ï°ã¤¦¤È¡¢ÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÊÛ¸î»Î¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÇµÜÂô¸¼£¤¬½ÅÍ×¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤È¡Ø¤Ü¤¯¤Û¤·¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÀµÈ¿ÂÐ¤À¡£
¡¡Ë¡Î§¤Ëº¬º¹¤·¤¿¼Ò²ñÅª¤ÊÀµ¤·¤µ¤è¤ê¤â¡¢É×ÉØ¤ä²ÈÂ²¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê°¦¤Ë½Þ¤¸¤ë»Ñ¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¥á¥í¥É¥é¥Þ¤ò½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ÂçÀÐÀÅ¤é¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤À¡£¾¯¤·Á°¤Ê¤é¡Ö¤³¤ì¤³¤½¤¬¥É¥é¥Þ¤À¡×¤È´¶¤¸¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡µÕ¤Ë¡Ø¤Ü¤¯¤Û¤·¡Ù¤Ï¡¢¾¯¤·Á°¤Ê¤é¿Í´ÖÌ£¤Î¤Ê¤¤Îä¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÌîÌÚ°¡µª»ÒµÓËÜ¤Î¡ØÆ¨¤²¤ë¤ÏÃÑ¤À¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤äµÈÅÄ·ÃÎ¤¹áµÓËÜ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ò·ÐÍ³¤·¤¿¸å¤À¤È¡¢ËÜºî¤ÎÍýÃÎÅª¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÎÊý¤¬¶áÇ¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡Ø¤Ü¤¯¤Û¤·¡Ù¤Ï¡¢Âç¿¹Èþ¹á¤¬¶áÇ¯¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ñ¤¤¤¿³Ø±à¥É¥é¥Þ¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï½çÈÖ¤¬µÕ¤Ç2000Ç¯Âå¤ËÂç¿¹Èþ¹á¤¬¡Ø¤¤ß¤Ï¥Ú¥Ã¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡ØÉÔµ¡·ù¤Ê¥¸ー¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥¹¥ÈÎø°¦¥É¥é¥ÞÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¡¢¤ä¤Ã¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ë¡Î§¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿ÍýÃÎÅª¤ÇÎäÀÅ¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÎÊý¤¬¡¢¾×Æ°Åª¤Ê°¦¾ðÉ½¸½¤è¤ê¤âÈþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Âç¿¹Èþ¹á¤¬½ñ¤¤¤¿2ºî¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡áÀ®ÇÏÎí°ì¡Ë