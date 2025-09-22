健康診断で異常なしでも危険! 「脳ドック」でわかる“隠れた脳の病気”とは

毎年の健康診断や人間ドックでは異常なしと言われても、脳の病気は「沈黙のまま進行する」ことがあります。そんな見えないリスクに備えるためにあるのが脳ドックです。今回は、北村先生に脳ドックでわかること、受ける意義について伺いました。

監修医師：

北村 高之（北村脳神経クリニック）

順天堂大学医学部卒業。その後、順天堂大学医学部附属順天堂医院脳神経外科入局、同大学の附属および関連病院にて経験を積む。2024年5月、神奈川県横浜市に「北村脳神経クリニック」を開院。医学博士。日本脳神経外科学会専門医、日本脳卒中学会専門医・指導医、日本脳神経血管内治療学会専門医、日本頭痛学会専門医、日本神経内視鏡学会技術認定医。

編集部

まず、脳ドックについて教えてください。

北村先生

脳ドックは、脳に特化した健康診断と考えていただければイメージしやすいと思います。脳の病気を早期に発見するだけでなく、今後、脳血管障害などを発症する危険因子があれば、発症リスクを減らすためのアドバイスをおこないます。脳ドックは、脳の健康を維持することを目的としています。

編集部

職場の健康診断は毎年受けているのですが……。

北村先生

一般の健康診断や人間ドックには、血圧や血液検査はあっても、脳の検査は含まれていません。そのため、普段から定期的に健康診断を受けて「異常なし」と言われていた人が、ある日突然脳の病気で倒れてしまうというケースも実際にあるのです。

編集部

どのような病気やリスクがわかるのですか？

北村先生

検査項目にもよりますが、例えば脳腫瘍や一部の脳梗塞・脳出血などは、無症状で発症・進行していることもあり、脳ドックで初めて発見されることがあります。また、将来的な脳血管障害のリスクが高いと言われる脳動脈瘤や脳血管奇形などもわかります。

編集部

ほかにもありますか？

北村先生

脳血管疾患との関連が深いとされている動脈硬化の進行状況や血管の閉塞・狭窄を確認することもできます。これにより、様々な脳疾患のリスクがわかります。また、認知症の早期発見にも有用です。

