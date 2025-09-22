ベイプがコム デ ギャルソン大阪店5周年を記念したコレクション第2弾を発売　バーシティジャケットなど9型

「ア ベイシング エイプ®︎（A BATHING APE®︎）」が、「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」の直営店「COMME desGARÇONS OSAKA」のオープン5周年を記念したコレクションの第2弾を発売した。コム デ ギャルソン大阪内のインショップ「BAPE STORE® コム デ ギャルソン大阪」で取り扱っている。

同コレクションでは「Connect with People（人と人をつなぐ創造）」をテーマに、ブランドの原点であるストリートとの接続にフォーカス。大阪店5年間の軌跡をプロダクトを通して体感できるコレクションに仕上げたという。

アイテムは全9型を展開。ア ベイシング エイプ®︎を象徴する「APE HEAD」とコム デ ギャルソンのロゴをモチーフにしたTシャツや、バーシティジャケット、フーディーなどをラインナップしている。価格帯は1万4300〜12万1000円。

◾️BAPE STORE® コム デ ギャルソン大阪

営業時間：11:00〜20:00

所在地：大阪府大阪市中央区南船場4-4-21