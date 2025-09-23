　23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比170円高の4万5490円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

46677.90円　　ボリンジャーバンド3σ
45614.33円　　ボリンジャーバンド2σ
45493.66円　　22日日経平均株価現物終値
45490.00円　　23日夜間取引終値
45074.00円　　5日移動平均
44550.77円　　ボリンジャーバンド1σ
44400.00円　　一目均衡表・転換線
43705.00円　　一目均衡表・基準線
43487.20円　　25日移動平均
42423.63円　　ボリンジャーバンド-1σ
41780.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41360.07円　　ボリンジャーバンド2σ
41194.13円　　75日移動平均
40575.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40296.50円　　ボリンジャーバンド3σ
39010.45円　　200日移動平均


株探ニュース