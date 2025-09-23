日経225先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比170円高の4万5490円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
46677.90円 ボリンジャーバンド3σ
45614.33円 ボリンジャーバンド2σ
45493.66円 22日日経平均株価現物終値
45490.00円 23日夜間取引終値
45074.00円 5日移動平均
44550.77円 ボリンジャーバンド1σ
44400.00円 一目均衡表・転換線
43705.00円 一目均衡表・基準線
43487.20円 25日移動平均
42423.63円 ボリンジャーバンド-1σ
41780.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41360.07円 ボリンジャーバンド2σ
41194.13円 75日移動平均
40575.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40296.50円 ボリンジャーバンド3σ
39010.45円 200日移動平均
株探ニュース
