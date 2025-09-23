　23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.5ポイント高の3148ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3198.72ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3168.91ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3163.17ポイント　　22日TOPIX現物終値
3148.00ポイント　　23日夜間取引終値
3139.09ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3134.80ポイント　　5日移動平均
3134.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3109.28ポイント　　25日移動平均
3103.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3079.47ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3049.65ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3019.84ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2993.38ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2951.83ポイント　　75日移動平均
2935.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2797.58ポイント　　200日移動平均


株探ニュース