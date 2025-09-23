TOPIX先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.5ポイント高の3148ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3198.72ポイント ボリンジャーバンド3σ
3168.91ポイント ボリンジャーバンド2σ
3163.17ポイント 22日TOPIX現物終値
3148.00ポイント 23日夜間取引終値
3139.09ポイント ボリンジャーバンド1σ
3134.80ポイント 5日移動平均
3134.00ポイント 一目均衡表・転換線
3109.28ポイント 25日移動平均
3103.25ポイント 一目均衡表・基準線
3079.47ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3049.65ポイント ボリンジャーバンド2σ
3019.84ポイント ボリンジャーバンド3σ
2993.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2951.83ポイント 75日移動平均
2935.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2797.58ポイント 200日移動平均
