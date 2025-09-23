グロース先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比12ポイント安の763ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
806.04ポイント ボリンジャーバンド3σ
795.16ポイント ボリンジャーバンド2σ
784.28ポイント ボリンジャーバンド1σ
776.50ポイント 一目均衡表・基準線
774.98ポイント 22日東証グロース市場250指数現物終値
773.40ポイント 25日移動平均
770.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
767.40ポイント 5日移動平均
763.00ポイント 23日夜間取引終値
762.52ポイント ボリンジャーバンド-1σ
761.50ポイント 一目均衡表・転換線
760.53ポイント 75日移動平均
751.64ポイント ボリンジャーバンド2σ
751.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
740.76ポイント ボリンジャーバンド3σ
698.16ポイント 200日移動平均
株探ニュース
