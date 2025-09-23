　23日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比12ポイント安の763ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

806.04ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
795.16ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
784.28ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
776.50ポイント　　一目均衡表・基準線
774.98ポイント　　22日東証グロース市場250指数現物終値
773.40ポイント　　25日移動平均
770.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
767.40ポイント　　5日移動平均
763.00ポイント　　23日夜間取引終値
762.52ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
761.50ポイント　　一目均衡表・転換線
760.53ポイント　　75日移動平均
751.64ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
751.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
740.76ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
698.16ポイント　　200日移動平均


株探ニュース