「肌寒くなってきたな、、」となる前に！【ユニクロ】週5で着回したい♡「大本命トップス」

残暑が長引いていますが、季節は着実に秋に向かっている今日この頃。急に肌寒くなって「何着よう？」と悩まずにすむように、備えておきたいのはニットアイテムです。今回は【ユニクロ】から、毎日のコーデにヘビロテしそうな「大本命トップス」をご紹介。着るだけでサマになるスキッパーネックセーターや、オンオフ使えるカーディガンなどが登場。秋本番を迎える前に、ぜひチェックしておいて。

ベビロテしそう！ 即サマ見えするスキッパーネックセーター

【ユニクロ】「ウォッシャブルニットリブポロセーター」\2,990（税込）

ガバッと着てサマになる、スキッパーネックデザインが特徴。レーヨンをブレンドした落ち感のあるニット素材で、カジュアルすぎないのも嬉しいポイントです。公式オンラインストアによると、「マシンウォッシャブル仕様でお手入れ簡単」とのこと。さらに、「チクチクしにくく、やわらかい肌ざわり」（公式オンラインストアより）という、着心地も良さそうなトップスは、毎日のお出かけにヘビロテしそうです。

UVカット機能付き！ オンオフ使えるカーディガン

【ユニクロ】「UVカットクルーネックカーディガン」\2,990（税込）

残暑が続く今年の秋は、「紫外線を防ぐUVカット機能付き」（公式オンラインストアより）のカーディガンが手放せなくなりそう。ベーシックなクルーネックデザインで、テイスト問わず着回し可能。オンにもオフにも幅広く活躍しそうです。カラバリも豊富なので、イロチ買いもおすすめ。

大人に似合うトレンドコーデを楽しめるポロセーター

【ユニクロ】「メリノポロセーター」\3,990（税込）

公式オンラインストアによると、「光沢感があって美しく、肌ざわりのなめらかな極細メリノウールを100％使用」というポロセーター。スポーティさも上品さも備わったデザインは、トレンドコーデを楽しみたいミドル世代にうってつけ。コンパクトなシルエットとショート丈で、ワイドパンツやフレアスカートなど、ボリュームのあるボトムスともバランスよく合わせられそうです。

着回し抜群！ 肌寒い日にちょうどいいポロカーディガン

【ユニクロ】「メリノブレンドリブポロカーディガン」\3,990（税込）

スッキリ着こなせるのに体のラインを拾いにくい、絶妙なシルエットが魅力。ボタンの開閉具合で雰囲気を変えられて、羽織りとしても使えるカーディガンは、秋コーデの即戦力になりそうな予感。メリのブレンドの暖かみのあるニット素材で作られているため、肌寒さ対策もバッチリできそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i