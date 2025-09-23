プロ野球・巨人の岸田行倫選手がキャッチャーとしての思いを明かしました。

前半戦ではなかなかスタメンマスクの機会が得られていなかった岸田選手。8月末に甲斐拓也選手が負傷離脱したこともあり、ここまで65試合に先発起用されるなど、出場を重ねています。

岸田選手は「今季の最初の方はあんまり試合に出る機会が少なくて、悔しい気持ちは常に持ってたんで。(5月4日のDeNA戦で)今年初スタメンがきた時も、『絶対やってやる』って気持ちで臨みました」とコメント。続けて「今こうやってずっと試合で使ってもらって、責任感はすごく感じる。残り試合も少なくなってきましたし、2位と3位の順位の争いもある。1点の重みであったり、負けることの重みだったり、その全てをキャッチャーというポジションは背負っていかないといけないと思うんで。しんどい部分もあるんですけど、やっぱり勝てたときの喜びっていうのは本当にすごく大きいんで、そこを味わうために一戦一戦必死に戦ってやっていってます」と語りました。

そんな中、キャッチャー出身の阿部慎之助監督から「自分で指摘しなさい」という助言ももらったという岸田選手。この言葉を受けて「自分の思ってることとか伝えるのは大事だと思うんで、言ってもらったことを自分なりに考えて、時には厳しく怒ることも必要なのかなっていうのも感じます」と語ります。さらに助言を受けて「曖昧な感じで、何も話さず時間が流れていくのだけはないようにしている」、「打たれても抑えられても2人で話して、お互いが理解して、次もまたうまく入っていけるようにっていうのは意識してやっています」とその変化も明かしました。

(9月22日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)