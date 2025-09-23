歌手で女優のはいだしょうこ（46）が23日までに自身のインスタグラムを更新。仲良しのお笑いコンビとのまるで“姉妹”のような3ショットを公開した。

はいだは番組のロケでお笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」の木村美穂と渡辺江里子の2人と共演。

「朝からの生放送だから、リハーサルしたりで私たちは、かなり早く現場入りして、わたしはいつも通り？！一睡もせず生放送に出演したけれど大好きな阿佐ヶ谷姉妹さんの、えりさんとみほさんといっしょだったから、眠い。とか、しんどい。とか、一切なくて、本当に楽しい時間を過ごさせて頂きました！」と振り返った。

「休憩中も待ち時間も、ずーっとゲラゲラ笑いながらお話して過ごして、同じ控室だったから、最後の最後、帰るまで冗談言って笑っていました！！楽しかったぁ！！」と充実。「きっと身体から仲良しさとか、いい空気感がでていると思ってます 特に、私はわかりやすいかもしれないなぁ。。。」とつづった。

さらにコンビのトレードマークであるピンクの衣装をまとい「子供向けのコンサートで着ようと思っていた、ピンクのワンピースも、お姉様達と一緒に着られてよかった！！」と3ショットを公開。

フォロワーからは「素敵な写真」「ステキな3姉妹ですね」「朝からピンク色で華やかですね」「新メンバーの三女」「楽しそうな3人の姿にほっこりします」「ピンク似合すぎ」「とてもお似合いの3姉妹に見えます」と、さまざまなコメントが寄せられた。