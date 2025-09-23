お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の関太（46）が22日に放送されたTBS系「タミ様のお告げ」（後8・55）に出演。今回の収録で“奇跡”の再会をしたことを明かした。

今回は「関東No.1グルメダービーSP」と題して放送された。「常連客が多いのはどこだ?愛されダービー」では、千葉「すし銚子丸」、栃木「フライングガーデン」、茨城「ばんどう太郎」の中で10年以上通う常連客が一番多いローカルチェーン店を調査した。

スタジオでも、栃木「フライングガーデン」のハンバーグが提供された。出演者たちがハンバーグを堪能していると、関が「これ、あの…本当にプチ情報なんですけど」として、「山田さんって言うんですけど…」と、同店の料理人と思われるコック帽を被っていた男性を紹介した。

紹介した理由について「今日来てびっくりしたんですけど…高校の同級生だった」と告白した。スタジオから「えぇーーー」と驚きの声があがる中、関は「俺、知らなくて。高校卒業して以来会ってなかったので…」と、同局の廊下で27年ぶりとなる“奇跡”の再会を果たしたと明かした。