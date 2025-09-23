Æîº»ÎÉ¡¦½Ð¸ý²Æ´õ¡¦óîÆ£µþ»Ò¤é¡¢½÷Í¥¤¿¤Á¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¡¡¡ÈÈþµÓ¡É¤¬ºÝÎ©¤Ä°áÁõ¤â
¡¡´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ë¤Æ¡¢Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤¬9·î17Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÇ°¤¹¤Ù¤ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ëº£²ó¤â¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÊ£¿ô¤ÎºîÉÊ¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¿Ø¤¬¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òºÌ¤ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢½÷Í¥¤¿¤Á¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢´ÑµÒ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡VisionÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿»ù»³Î´´ÆÆÄ¤Î¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡Ù¤Ë¼ç±é¤¹¤ëÆîº»ÎÉ¤Ï¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¡£¶»¸µ¤ä¿þ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿Á¡ºÙ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¿¼¤á¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¡¢¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡Ù¤ÇÆî¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë½Ð¸ý²Æ´õ¤Ï¡¢¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥ì¥¹¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¡£¹õÃÏ¤ËÂçÃÀ¤ÊÌÏÍÍ¤¬±Ç¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥ß¥Ë¾æ¤«¤é¤ÎµÓ¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬Áõ¤¤¤Ë¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢±Ç²è¤ÎÁëÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¿¼ÅÄ¹¸»Ê´ÆÆÄ¤Î¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤Ë¼ç±é¤¹¤ëóîÆ£µþ»Ò¤Ï¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Êµ±¤¤òÊü¤Ä¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¡£Î©ÂÎÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥ë¥Ð¡¼ÆÃÍ¤Î¤¤é¤á¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬Á´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥Í¥ÞÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿ÃæÌîÎÌÂÀ´ÆÆÄ¤Î¡Ø·»¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¡Ù¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¼Æºé¥³¥¦¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Çò¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¡£Á´ÂÎ¤ËÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤¬µ¤ÉÊ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÉôÌç¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿NetflixºîÉÊ¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÆ£ºê¤æ¤ß¤¢¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¡£ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ã¼Àµ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ÎÁõ¤¤¤Ë±Ç¤¨¤ë¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤È¥Ò¡¼¥ë¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤è¤ê°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
