よその子を見て「発達が遅れてる」と陰口を叩くママ。息子が見せた『予想外の行動』に、タジタジ！

筆者の知人が保育園に子どもを迎えに行ったときに耳にした、ほかの保護者の会話。

その内容は、行動が少し幼い子どもに対する陰口。怒りを感じた知人が口を出そうか迷っていたところ、嫌な空気を変えたのは知人の息子の素敵な行動でした。

子どもに対する陰口

「周りとちょっと違う」だけで陰口を言うような大人と違い、子どもは偏見を持つことなく仲良くできるんだ、と気づかせてくれた息子の行動。優しく育ってくれたことが何より嬉しく感じた出来事でした。

【体験者：30代・女性パート主婦、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：佐田 静

FTNコラムニスト：一瀬あい

元作家志望の専業ライター。小説を志した際に行った女性への取材と執筆活動に魅せられ、現在は女性の人生訓に繋がる記事執筆を専門にする。特に女同士の友情やトラブル、嫁姑問題に関心があり、そのジャンルを中心にltnでヒアリングと執筆を行う。