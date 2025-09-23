中村敬斗が今季初出場でアシスト

フランス2部スタッド・ランスのMF中村敬斗は、現地時間9月20日のサンテティエンヌ戦で今季初出場のピッチに立ち、アシストを記録したもののチームは2-3で敗れた。

中村は昨季の結果で2部降格となった影響もあり、移籍を志願した影響もありチーム練習に合流せずプレシーズンを過ごした。移籍市場の終盤までスペインやイタリア、トルコなどのクラブへの移籍が浮上したものの、実現せずに開幕を迎えていた。

そうしたなかで、サンテティエンヌ戦で途中出場した中村は、1-3のビハインドを背負った後半に左サイドでボールを受けると、ドリブルを仕掛ける姿勢で相手を引き付けてのラストパスを供給して味方のゴールを演出した。しかし、チームは2-3で敗戦した。

復帰してからの即アシストに国内外のファンから「復活！」「おかえり」「キレキレ」「フィールドで会えて嬉しい」「よく戻って来てくれた」「優しいパス」「穏やかな顔に見えて安心」「素晴らしいプレー」とコメントが寄せられていた。紆余曲折を経て公式戦のピッチに戻ってきた中村は、今季終了後には北中米共催ワールドカップ（W杯）も控える。冬の移籍市場もあるが、まずは良い形でシーズンを過ごすことが期待される。（FOOTBALL ZONE編集部）