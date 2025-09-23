なぜガイガーカウンターは振り切れたのか…福島原発には「全電源喪失で原子炉内の換気機能が失われる」という予想外の盲点があった

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

『福島第一原発事故の「真実」検証編』連載第7回

全電源が喪失した直後、実は中央制御室は早い段階で非常冷却装置イソコンが正常に作動していない可能性に気づいていた。しかしながら、イソコンの稼働を確認するためために格納容器に送り出した人員は放射線に阻まれ、とんぼ返りすることとなってしまう。なぜメルトダウンも起きていない段階で、ガイガーカウンターは振り切れるのほどの放射線が発生していたのか？ そこには「全電源が喪失すると原子炉内の換気機能が失われる」という予想外の盲点があった。

ガイガーカウンターの針が振り切れる

午後5時台、イソコンを巡って中央制御室が見過ごせない対応をしていく。

ブタの鼻からの蒸気はもやもやと出ていたという報告から当直長は、イソコンが動いているか疑わしいと考え、新たな指示を出す。午後5時19分、2人の運転員をイソコンがある原子炉建屋4階に向かわせたのだ。現場でイソコンの動作を確認するためだった。

ところが、午後5時50分、2人の運転員が原子炉建屋1階の二重扉を開けようとした時、持っていたガイガーカウンターの針が振り切れた。2人は防護服や防護マスクを装着しておらず、正確な数値をはかる放射線測定器も所持していなかった。2人は、中央制御室に戻るしかなかった。

こうして中央制御室はイソコン停止を突き止めるチャンスを失ってしまったのである。後に東京電力は、ガイガーカウンターが計測したのは300CPMだと公表している。CPMは、1分間に計器に入ってきた放射線の数を示し、通常の原子炉建屋であれば、数十CPMから100CPM程度だという。国際機関のガイドラインでは、身体の表面について除染が必要なのは1万3000CPM以上とされている。300CPMという放射線量は、通常よりやや高い値と言えるだろう。

では、なぜ、この時、通常より高い放射線量が感知されたのだろうか。この謎を解くためには、午後5時台に原子炉の中がどうなっていたかシミュレーションを行う必要がある。

事故の解析

事故後、日本独自の計算プログラム「サンプソン（SAMPSON）」を駆使して、エネルギー総合工学研究所の内藤正則（現・アドバンスソフト理事）は、事故進展を秒単位で解析している。「サンプソン」は、原子炉内で起きる物理現象のみを手がかりに事故進展を再現するプログラムで、入力したデータを忠実に反映して原子炉の中で起きた現象を再現するとされている。

内藤のチームは、欧米や韓国、ロシアなど世界11ヵ国の機関とともに、福島第一原発の事故進展を解析するBSAF（Benchmark Study of the Accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station 福島第一原発事故ベンチマーク解析）とよばれる国際プロジェクトに参加し、2015年3月に解析結果をまとめ、各国の機関と議論を重ねながら、解析の更新を続けている。

2023年時点の解析では、1号機の原子炉は、午後5時55分に、水位は燃料の先端に到達していたとみられる。水位が燃料先端に到達した時間は、他の機関の解析でも午後5時30分から午後6時の間で、ほぼ一致している。

免震棟では、午後5時15分に、1時間後の午後6時15分に1号機の水位が燃料先端に到達すると発話されていたが、この予測はほぼあたっていたと言える。

原因は換気機能が失われたことか

では、午後5時50分に放射線量の異常を感知したのは、原子炉水位が燃料先端に達していたためなのだろうか。

取材に対して、内藤は、「その影響は考えられない」と答えている。この段階では原子炉の燃料はほぼ水に浸っていて炉心温度はまだ上昇していないため通常以上の放射線量を原子炉の外に放出する可能性はないというのである。取材班が複数の専門家や東京電力関係者を取材した結果でも内藤と同じ見解を示した。

だとすると、なぜこのとき、放射線量の異常を感知したのだろうか。取材に対して、当時免震棟にいた複数の東京電力の社員が、全電源喪失で原子炉建屋の換気機能が失われたことが影響しているのではないかと話した。

原子炉建屋は、原子炉に通じる配管などの周辺に微量の放射性物質が存在している。通常、建屋内は放射性物質を除去するフィルター付きの空調設備によって換気されている。

しかし、このときは電源喪失によって換気機能がすべて失われて、建屋内は微量の放射性物質が通常より多く存在していた可能性があると言うのである。ガイガーカウンターは、その微量の放射性物質を検知したのではないかと推測される。

当時免震棟にいた放射線に詳しい社員は、300CPMであれば、防護マスクと防護服を装着し、正確な放射線量をはかる放射線測定器で放射線量を注視しながらであれば、原子炉建屋内を移動して4階のイソコンの動作を確認することは可能だったと話した。中央制御室では最初動の段階で、放射線について十分な準備をして対応にあたっていたとは言い難い状況だったのである。

